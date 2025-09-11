Este viernes 12 de septiembre Perú debuta en la Copa Davis 2025 en el estadio Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición. La terna capitaneada por Luis Horna se enfrentará a la selección de Portugal por la primera jornada del Grupo Mundial 1 en busca de un cupo a las Qualifiers.

¿Cuándo juegan Perú vs. Portugal por Copa Davis?

La serie de encuentro entre ambas escuadras se llevará a cabo en dos días: viernes 12 y sábado 13 de septiembre.

A qué hora juegan Perú vs. Portugal

Viernes 12 de septiembre (desde las 4:00 pm)

- Gonzalo Bueno (Perú) vs. Nuno Borges (Portugal )

- Ignacio Buse (Perú) vs. Jaime Faria (Portugal)

Sábado 13 de septiembre (desde las 2:00 pm)

- Varillas y Buse (Perú) vs. Cabral y Borges (Portugal )

- Ignacio Buse (Perú) vs. Nuno Borges (Portugal )

- Gonzalo Bueno (Perú) vs. Jaime Faria (Portugal )

¿Dónde ver Perú vs. Portugal por Copa Davis?

El duelo entre Perú y Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025 será transmitido por TV Perú (Canal 7) en todo el territorio nacional.