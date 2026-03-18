El debut de Ignacio Buse en el Masters de Miami sigue a la expectativa. Cuando se esperaba que salga la programación de su partido ante Damir Dzumhur, la lluvia obligó a cancelar la jornada del miércoles, por lo que el duelo del tenista peruano sufriría una variación.

Este miércoles debió iniciar el cuadro principal del Masters de Miami, pero no se pudo disputar ningún encuentro por las condiciones climáticas. La organización suspendió todos los partidos y estos deben jugarse este jueves.

Así, el partido entre Ignacio Buse y Dzumhur (parte baja del cuadro) tendría que esperar al viernes si las condiciones lo permiten, ya que este jueves deben jugarse los partidos de la parte alta del cuadro, además de los encuentros de la categoría femenina.

Los partidos de la primera ronda se programaron para las canchas exteriores, debido a que se estaba poniendo a punto la cancha central para cuando le toque jugar a las figuras en la segunda ronda.

Nacho Buse clasificó al cuadro principal del Masters de Miami tras superar la Qualy, donde venció al tunecino Echargui (6-3, 6-7 y 6-4) y Coleman Wong, de Hong Kong (6-2, 3-6, 6-3).