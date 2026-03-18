Resumen

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Perú presente en el Master 1000 de Miami (Getty Images)
Perú presente en el Master 1000 de Miami (Getty Images)
Por Redacción EC

El debut de Ignacio Buse en el Masters de Miami sigue a la expectativa. Cuando se esperaba que salga la programación de su partido ante Damir Dzumhur, la lluvia obligó a cancelar la jornada del miércoles, por lo que el duelo del tenista peruano sufriría una variación.

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