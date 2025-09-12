El tenista peruano confirma su gran momento con una gran jugada en la victoria aplastante contra Jaime Faria por la Copa Davis 2025. (Foto: GEC)
El tenista peruano confirma su gran momento con una gran jugada en la victoria aplastante contra Jaime Faria por la Copa Davis 2025. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

, ubicado en el puesto 112 del ranking ATP, confirma su favoritismo en su duelo ante el portugués Jaime Faria (115°) y viene ganando cómodamente por la primera jornada del Grupo Mundial 1 en busca de un cupo a las Qualifiers de la Copa Davis 2025.

LEE: ¿Final de la Sudamericana en Lima?: Por qué Bolivia perdería la sede, qué complica al Estadio Nacional y por qué es clave Shakira

En un día blanquirrojo, , Ignacio Buse está derrotando si problemas a su par y va camino a darle el segundo triunfo en la serie de Perú ante Portugal.

Nacho se llevó el primer set de manera aplastante con un 6-0 contundente. Sin embargo, lo que hizo vibrar aún más a todos los asistentes al estadio Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición fue el quinto punto del peruano, quien con mucha categoría colocó un bola dejando sin opción a Faria.

  • Mira el puntazo de Ignacio Buse ante Jaime Faria:
  • Así obtuvo el primer set Ignacio Buse ante Jaime Faria:

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC