Ignacio Buse, ubicado en el puesto 112 del ranking ATP, confirma su favoritismo en su duelo ante el portugués Jaime Faria (115°) y viene ganando cómodamente por la primera jornada del Grupo Mundial 1 en busca de un cupo a las Qualifiers de la Copa Davis 2025.
En un día blanquirrojo, que empezó con el triunfazo de Gonzalo Bueno ante Nuno Borges, Ignacio Buse está derrotando si problemas a su par y va camino a darle el segundo triunfo en la serie de Perú ante Portugal.
Nacho se llevó el primer set de manera aplastante con un 6-0 contundente. Sin embargo, lo que hizo vibrar aún más a todos los asistentes al estadio Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición fue el quinto punto del peruano, quien con mucha categoría colocó un bola dejando sin opción a Faria.
- Mira el puntazo de Ignacio Buse ante Jaime Faria:
- Así obtuvo el primer set Ignacio Buse ante Jaime Faria:
