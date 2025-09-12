Ignacio Buse, ubicado en el puesto 112 del ranking ATP, confirma su favoritismo en su duelo ante el portugués Jaime Faria (115°) y viene ganando cómodamente por la primera jornada del Grupo Mundial 1 en busca de un cupo a las Qualifiers de la Copa Davis 2025.

En un día blanquirrojo, que empezó con el triunfazo de Gonzalo Bueno ante Nuno Borges, Ignacio Buse está derrotando si problemas a su par y va camino a darle el segundo triunfo en la serie de Perú ante Portugal.

Nacho se llevó el primer set de manera aplastante con un 6-0 contundente. Sin embargo, lo que hizo vibrar aún más a todos los asistentes al estadio Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición fue el quinto punto del peruano, quien con mucha categoría colocó un bola dejando sin opción a Faria.

Mira el puntazo de Ignacio Buse ante Jaime Faria:

¡Para aplaudir de pie! El puntazo de Ignacio Buse ante Jaime Faria por la Copa Davis 2025. pic.twitter.com/vEh7ntiFGP — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) September 13, 2025

Así obtuvo el primer set Ignacio Buse ante Jaime Faria:

🎾COPA DAVIS 2025 | WORLD GROUP I (12/SET): 🇵🇪IGNACIO BUSE CONFIRMA SU FAVORITISMO Y OBTIENE CON CONTUNDENCIA EL PRIMER SET



▶️Serie: 🇵🇪1️⃣ 🇵🇹0️⃣



👤R2

🇵🇪I. Buse (Nº112) 🆚 🇵🇹J. Faria (Nº115): 6-0 2-0



📹@yeltsinramirezc



✍️Manuel Cabezas @Manuel_CR75 https://t.co/pEBKIZ7CHn pic.twitter.com/mCURDygNDc — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) September 13, 2025

