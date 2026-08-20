Danilo Pereira abrió el marcador a los 8 minutos del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: @DSports
Danilo Pereira abrió el marcador a los 8 minutos del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Botafogo salió decidido a buscar una remontada que parecía casi imposible y encontró rápidamente el primer gol ante Cienciano. Danilo Pereira abrió el marcador a los 8 minutos del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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