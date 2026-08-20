Botafogo salió decidido a buscar una remontada que parecía casi imposible y encontró rápidamente el primer gol ante Cienciano. Danilo Pereira abrió el marcador a los 8 minutos del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El mediocampista brasileño apareció para marcar el 1-0 para el Fogão, que comenzó así a recortar la enorme diferencia que arrastra del encuentro de ida.

BOTAFOGO PUSO EL PRIMERO



Avivada de Montoro sacando rápido el tiro libre y Danilo puso el 1-0 ante Cienciano. El equipo peruano sigue ganando por 6-2 el global.



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Botafogo necesita cuatro goles más para igualar la serie

El conjunto brasileño afronta el partido con la obligación de protagonizar una remontada de grandes proporciones. En el primer encuentro, disputado en la ida de los octavos de final, Cienciano goleó 5-0 a Botafogo, dejando al equipo carioca al borde de la eliminación.

Con el tanto de Danilo Pereira, Botafogo pasó a necesitar cuatro goles más para igualar el marcador global y forzar una definición, mientras que Cienciano mantiene una ventaja de cuatro tantos en la serie.

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