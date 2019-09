El delantero sueco de 37 años Zlatan Ibrahimović fue protagonista de un momento particular. El ex atacante del Barcelona y del Manchester United fue abordado y preguntado por Boca Juniors. El momento no le gustó al goleador y el incidente se volvió viral.

Ibrahimovic en su estado más puro: le preguntaron por Boca y se enojó | VIDEO. (Video: YouTube / Foto: Captura de pantalla)

► Facebook: los memes más divertidos del cierre del mercado de pases con Neymar e Icardi



En el video, que dura doce segundos, se ve al delantero Zlatan Ibrahimovic firmando autógrafos. En un determinado momento, una persona se le acerca y le hace una particular consulta.

"¿Puedo preguntarte algo?", se escucha pronunciar a un hombre que no sale en la toma. La interrogante, dicha en inglés, llamó la atención de Zlatan Ibrahimovic que dejó de firmar autógrafos y volteó para resolver la duda.

"Me llamaron desde Argentina, del programa de radio 'Boca de Selección'. Ahora De Rossi...", en ese momento la locución es cortada por Zlatan Ibrahimovic. El ex goleador del Ajax, Juventus y Milan, visiblemente irritado, es ahora él que habla.

"¿Quieres una foto o no?", dice Ibrahimovic. Rápidamente el hombre del video le responde con un claro y nervioso "no, no". Zlatan en ese momento, rotundo y cortante, manifiesta un conforme "ok" y se retira de la escena. El video termina y un viral más ha nacido.

VER MÁS EN DT...