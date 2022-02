Conforme a los criterios de Saber más

Nuestra comunidad de suscriptores continúa creciendo y para nosotros no solo es importante mantenerte informado, también queremos ofrecerte más beneficios como el acceso a diferentes descuentos y promociones que te brinden buenas experiencias al momento de consumir un producto o servicio.

En esta oportunidad, recogimos la opinión de cuatro suscriptores que utilizaron los descuentos de algunos establecimientos ofrecidos por Club de El Comercio como: Embarcadero 41, Segundo Muelle, Restaurante La Playa, Punto Marisko, Villa Chicken, El Verídico de Fidel, Trattoría Don Vito y Primax Gas. Esto fue lo que nos comentaron:

María Soledad Criado Toro Lira

“Yo me enteré del beneficio del Club por un amigo y la experiencia me ha parecido buena y de fácil uso con respecto al acceso del descuento. La categoría de los restaurantes me parece fabulosa. Definitivamente recomiendo su uso y a quienes todavía no han probado los descuentos del Club, les diría que lo utilicen. Hay muchas personas como yo que durante años han comprado el diario El Comercio y no saben todavía de estos beneficios”.

Jonhy Edgard Calderón Higginson

“El beneficio que ofrecen en el Club de El Comercio lo tengo hace años y me parece muy bueno. El uso es fácil y no he presentado ningún inconveniente. Yo utilizo los descuentos generalmente en restaurantes y también en gas. Cuando voy a almorzar con mis amigos, les comento de este beneficio y al momento de ver los descuentos, se suscriben sin pensarlo. A quienes todavía no han probado los beneficios del Club, les recomendaría que lo hagan de una vez porque los descuentos son muy buenos”.

Fiorela Liu Sotelo

“Siempre ingreso a la aplicación del Club de suscriptores, así me enteré de los beneficios. A mí me ha ido bien y sin problemas. Ahora la persona que quiera acceder a los descuentos, solo debe dar su número de DNI en el establecimiento o marca que desee consumir o utilizar. Yo sí recomiendo estos beneficios a mis familiares y amistades, y a aquellos que todavía no tienen acceso al Club, les comentaría que es una buena alternativa de ahorro ya que tienen varias cosas interesantes como por ejemplo el gas que ahora está caro y ofrecen el 15% de descuento”.

José Luis Rodriguez Cifuentes

“Yo soy usuario del Club hace seis años, para mí la experiencia ha sido buena, fácil y sencilla. Siempre recomiendo sus beneficios y a quienes no los conocen, les diría que siendo suscriptores tienen la ventaja de recibir el diario todos los fines de semana en su casa y además tener buenas ofertas sobre todo en temas gastronómicos”.

Así como ellos, tú también puedes disfrutar de todos estos beneficios que ofrece el Club de El Comercio. No dejes pasar la oportunidad de vivir esta experiencia con nosotros. Pronto tendremos más sorpresas y novedades para ti.

