Como parte de la primera experiencia para la comunidad de suscriptores, El Comercio realizó su primer webinar “De vuelta a clases, una aventura en pandemia” a cargo de la conocida empresaria, periodista e influencer Rocio Oyanguren, autora del libro ¿Yo?¡¿Madre?!

El evento se realizó a las 7:00 p.m. y tuvo como presentador a Martín Tumay, periodista de Vida y Ciencias de El Comercio. Durante el primer bloque del webinar, Rocio conversó sobre el retorno a clases de los más pequeños a dos años de la pandemia del COVID-19.

Como parte de los tips para los padres cuyos hijos han vuelto a las clases presenciales, mencionó que lo más importante es recuperar horarios y organizarse con anticipación. Es decir, no esperar a última hora para poder hacer las tareas, loncheras y mochilas de los hijos.

“El retorno a clases no debe ser agobiante para nadie, hay que ser positivos en este nuevo inicio” indicó Rocio. Además, recomendó a todos los padres de familia ser flexibles, pacientes, amorosos y aprovechar en conversar con sus hijos en los que tiempos libres sobre cómo les está yendo en el colegio. Asimismo, comentó que durante la pandemia, muchos hogares se organizaron en los quehaceres del hogar y que eso no debe perderse. “Si tu hijo(a) tendía su cama y ahora no lo hace por levantarse e irse rápido al colegio, deja que él/ella lo haga cuando regrese”, añadió.

Con respecto a las mascarillas que tienen que usar los más pequeños durante las horas de clase en el colegio, Rocio compartió su experiencia y contó que ella aconseja a sus hijos únicamente retirarse por un momento la mascarilla cuando estén en un lugar alejado y pedir permiso al profesor(a) si lo requieren para salir del salón. “La salud y sentirse bien es primero”, sostuvo.

El segundo tema a tratar fue cómo organizarnos para un 24/24 sin estrés. En este punto, la expositora recomendó a la comunidad de suscriptores organizarse desde que se despierten. “Lo primordial es la planificación y tener una agenda inteligente para tener espacios con nosotros mismos y también con nuestras parejas” , mencionó.

En el caso de Rocio, contó que particularmente sacrifica sueño para hacer todas las cosas. “Yo me despierto temprano, y me gusta hacer deporte. Es cuestión de decisión pero obvio que no todo es perfecto. Somos mamás pero también seres humanos”, añadió.

Por otro lado, en el tercer bloque de loncheras en un 2x1, explicó que para ella la cocina es su debilidad y su pasión; pero que para muchas personas suele ser agobiante.

Para este tema, sugirió a los padres que tomen la mejor decisión con respecto a la preparación de las loncheras de sus hijos y que no se dejen guiar por comentarios ya que ellos son los que mejor conocen a sus hijos. En este punto, Rocio explicó que la lonchera planificada y con anticipación es mucho mejor.

Entre sus recomendaciones de acuerdo a lo que podrían llevar los pequeños, destacaron como bebidas las infusiones y el agua, así como también la preparación de hamburguesas caseras, tortillas, galletas, queques y frutas.

Como mensaje final, aconsejó a todos los suscriptores padres de familia, conllevar los próximos días con alegría y sin estrés. Encontrar espacios para ellos mismos y relajarse. Además, ver el lado positivo a las cosas y conversar con sus hijos, recordando que no son perfectos, sino buenos padres.

Así fue como terminó esta primera experiencia para nuestros suscriptores. Pronto tendremos más sorpresas y beneficios. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, no dejes pasar la oportunidad de acceder a contenido exclusivo de El Comercio, formar parte de nuestras experiencias y obtener descuentos y promociones en el Club de El Comercio.

