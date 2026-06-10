Wendy Ramos regresa al Gran Teatro Nacional con “Pájaros en la Cabeza”, una propuesta en vivo que invita al público a reflexionar sobre la creatividad, la imaginación y las posibilidades que surgen frente a los desafíos cotidianos.

Como parte de los beneficios exclusivos, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio podrán acceder a un 20% de descuento en las entradas para las funciones programadas los días 27 y 28 de junio.

A través del humor, el juego y experiencias personales, Wendy Ramos compartirá una serie de reflexiones y herramientas que buscan inspirar nuevas formas de afrontar problemas, tomar decisiones y desarrollar ideas.

La presentación se realizará en el Gran Teatro Nacional y propone una experiencia cercana con el público, combinando entretenimiento y aprendizaje en un mismo escenario.

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