Resumen

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Por Redacción EC

Wendy Ramos regresa al Gran Teatro Nacional con “Pájaros en la Cabeza”, una propuesta en vivo que invita al público a reflexionar sobre la creatividad, la imaginación y las posibilidades que surgen frente a los desafíos cotidianos.

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