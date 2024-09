La brecha de inversión afecta a 18 de los 43 distritos. Entre estos figuran el Cercado de Lima, Comas, San Isidro, Chorrillos, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Breña, La Victoria, Independencia, Lurín, Pueblo Libre, Lurigancho, Lince, Cieneguilla, El Agustino, Villa María del Triunfo y Ate. Las obras están a cargo de 17 municipios distritales, la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras tres empresas que dependen directamente de la comuna capitalina.

La Contraloría detalló a El Comercio que los factores más comunes en las paralizaciones son los incumplimientos de los contratos, la falta de recursos financieros y liquidez, así como las discrepancias, controversias o arbitrajes entre los municipios y los contratistas. Estos motivos están presentes en 27 de los 50 proyectos con retrasos. Las iniciativas más antiguas iniciaron trabajos, incluso, hace una década.

Entre los cinco proyectos con mayor costo actualizado figuran el mejoramiento de servicios culturales y deportivos en el parque Sinchi Roca, en Comas; el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en San Isidro; el mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad en Carabayllo; la construcción de la nueva casa de la juventud de San Juan de Lurigancho; y el mejoramiento del entorno urbano en la avenida Bausate y Mesa, en La Victoria. Estas cinco obras inconclusas representan un monto de S/229 millones.

La construcción de la nueva casa de la Juventud, en San Juan de Lurigancho, inició trabajos en mayo del 2022 y según la Contraloría tuvo una causal de paralización por incumplimiento de contrato (Foto: César Bueno)





El proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios del parque Sinchi Roca, en Comas, inició obras en el año 2014.En el 2017 registró una resolución del contrato por atrasos y disminución del ritmo de trabajos (Foto: Antonio Melgarejo)









Tema de fondo

¿Qué explica las fallas municipales al momento de adjudicar proyectos? Karla Gaviño, profesora en gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señala que los problemas van desde las especificaciones técnicas o términos de referencia para contratar que no son muy claros; el poco conocimiento del proceso de contrataciones del Estado que tiene el personal encargado de la selección; así como a la falta de filtros para saber a quiénes se les otorga la buena pro de una obra.

“Tienes un requerimiento municipal que no viene muy claro. No se identifica qué es lo que se necesita. Luego el personal del área de selección tiene conocimientos básicos en contrataciones. No es extraño que luego hayan consultas a las bases o se tenga que hacer aclaraciones, y eso toma su tiempo. Eventualmente, muchos procesos pueden quedar desiertos, que es algo que pasa en municipios”, explica.

La especialista añade que, si bien hay aspectos que mejorar en las normas de contrataciones, también hay un tema de incentivos para atraer al personal más calificado a los gobiernos locales.





Respuesta de los municipios

En conversación con El Comercio, la Municipalidad de San Isidro sostuvo que el contrato de la obra de mejoramiento del servicio de serenazgo en el distrito fue parcialmente resuelto debido a un arbitraje iniciado por la empresa a cargo del proyecto.

“La Municipalidad de San Isidro deja en claro que este proyecto fue presentado y ejecutado por la gestión anterior, y la actual gestión debía llevarlo adelante”, detalló.

Carmen Santillán, subgerenta de obras públicas de la Municipalidad de la Victoria, informó que a la fecha la comuna se encuentra reuniendo los recursos para culminar el mejoramiento de la avenida Bausate y Mesa, así como del jirón Hipólito Unanue. “Es una inversión muy grande, de S/20 millones , actualmente falta culminar S/4 millones y medio. Hemos cumplido con los diagnósticos situacionales, las partidas faltantes de ejecutar y luego pasaremos a la priorización con una resolución de alcaldía para programar los recursos para la ejecución de obra de ambas inversiones”, anota.