El Banco Falabella, empresa del Grupo Falabella, entregó a la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa, un moderno centro de monitoreo y video vigilancia, que reforzará la seguridad de más de 80.000 personas de la localidad.

La entrega del centro se efectuó en el marco de la Obra por Impuestos “Mejoramiento y ampliación del servicio de Serenazgo de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa ”, que demandó una inversión de S/ 8′662.444,36.

La construcción de la infraestructura, que cuenta con todos los servicios y ambientes administrativos para el personal de serenazgo, contempló además la instalación de 60 cámaras de videovigilancia, las cuales cubren los 10,83 km2 que posee el distrito y que están interconectadas por fibra óptica con el centro. La distribución estratégica de las mismas permitirá al serenazgo tener monitoreado y controlado todo el distrito.

“Estamos haciendo la entrega de la primera de tres obras que ejecutaremos durante el 2022. Con ellas esperamos reforzar la seguridad del 29% de la población arequipeña. Nuestra aspiración es entregar otras obras similares para colaborar con la seguridad de cerca del 50% de la ciudad”, comentó Juan Fernando Correa, gerente de país del Grupo Falabella.

A su turno, el alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Paul Rondón Andrade, consideró que el centro de monitoreo y el sistema de video vigilancia son de suma necesidad para la población de su distrito y contribuirán en reforzar la seguridad.

“Se trata de una obra que superó los S/ 8 millones y nuestro presupuesto del 2021 no superó los S/ 3,5 millones. Si no hubiera habido inversión privada, no hubiese sido posible ejecutar este centro”, afirmó.

Este año, a través del Banco Falabella y de Tottus, el Grupo Falabella tiene contemplado ejecutar dos proyectos adicionales de vigilancia y monitoreo en los distritos de Paucarpata y Cayma, por un valor de S/ 31,8 millones y S/ 9,7 millones, respectivamente.

