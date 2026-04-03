Resumen

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Recuerda que el monto por el pago de las utilidades depende del pago. (Foto: Andina/Carla Patiño Ramírez)
Recuerda que el monto por el pago de las utilidades depende del pago. (Foto: Andina/Carla Patiño Ramírez)
Por Redacción EC

La distribución de utilidades es una obligación laboral de las empresas. De acuerdo con Mauricio Matos, socio del área Laboral de EY Perú, este año deben realizar el pago de utilidades las empresas que hayan generado rentas de tercera categoría o rentas empresariales y que en el 2025 contaron con más de 20 trabajadores.