La Cumbre Perú Sostenible 2026 incorporará por primera vez ocho plazas temáticas dedicadas a diferentes ámbitos de la sostenibilidad, como parte de la edición que se realizará del 24 al 26 de septiembre en el Parque de Exposiciones de Magdalena.

Los espacios estarán enfocados en Amazonía, minería e infraestructura, energía, academia, industria, finanzas, sociedad y movilidad. En ellos, empresas y organizaciones presentarán proyectos e iniciativas relacionadas con conservación, economía circular, transición energética, investigación, inclusión y transporte sostenible, entre otros temas.

La Plaza Amazonía Sostenible estará orientada a conservación y bionegocios, mientras que la de Minería e Infraestructura Sostenible abordará prácticas responsables, infraestructura verde y ciudades resilientes. En Energía Sostenible se presentarán iniciativas relacionadas con fuentes renovables y tecnologías limpias.

La programación incluirá además espacios sobre investigación e innovación desde universidades y centros de estudio, producción más limpia, finanzas verdes, bienestar e inclusión y alternativas para avanzar hacia un transporte más limpio y eficiente.

A ello se sumarán actividades dirigidas al público, entre ellas un espacio de intercambio de prendas impulsado por Falabella, una campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de Claro y donaciones para Perú Pendiente.

La Cumbre también contará con “Hablemos de Sostenibilidad”, un programa de exposiciones de 15 minutos en el que representantes de empresas presentarán iniciativas desarrolladas en este ámbito. Participarán organizaciones como la Asociación Automotriz del Perú, Komatsu Mitsui, Cementos Pacasmayo, Ajinomoto, Trupal, Jockey Plaza, UNACEM y Nestlé.

Los temas que se abordarán en estas presentaciones incluyen movilidad y transporte sostenible, gestión de sucursales, cadena de valor alimentaria, agricultura regenerativa y vivienda. UNACEM, por ejemplo, presentará una vivienda de 25 m2 construida en concreto prefabricado.

La programación concluirá el sábado 26 de septiembre con presentaciones de Hermanos Yaipén, Latinandó, Greccia, Zav, Carlos Cruzalegui y Lorena Blume.

El acceso a las actividades de los tres días será gratuito, previa inscripción y sujeto al aforo disponible.