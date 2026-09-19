La Cumbre Perú Sostenible 2026 incorporará por primera vez ocho plazas temáticas dedicadas a diferentes ámbitos de la sostenibilidad, como parte de la edición que se realizará del 24 al 26 de septiembre en el Parque de Exposiciones de Magdalena.

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