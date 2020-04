La crisis sanitaria del coronavirus originó a fines de enero en China un cierre de todas las fábricas del país, las que proveían más del 83% de los teléfonos del Perú y el 90% del mundo.

Los efectos se sintieron de inmediato con una caída pronunciada en las importaciones en febrero que no se lograron recuperar del todo en marzo.

Según informa Fernando Grados, director de Dominio Consultores, en el primer trimestre tuvimos una baja en unidades del -16,4% y en valores de -12,5% en toda la categoría smartphone en comparación al mismo periodo del año anterior.

En febrero se observó la caída anual más pronunciada (-36,6%) y solo se importaron 323 mil equipos como consecuencia directa del cierre en China.

Para marzo varias marcas tenían ligada la venta de sus smartphone a la campaña Back to School, pero esta no tuvo los efectos positivos previstos porque no solo continuaba el cierre de producción en China sino que, justo cuando empezaban a reactivarse, el coronavirus alcanzó la categoría de pandemia y nuestro país entró en el proceso de aislamiento social y se cerraron los puntos de venta en la calle.

Grados considera que la tendencia decreciente del mercado se mantendrá e incluso se agravará porque existe la imposibilidad de vender. Esto afecta a todas las marcas y no solo a las chinas, aunque hayan sido las más golpeadas en el verano.

En el balance trimestral la marca Samsung logra sostenerse y crecer ligeramente frente a su desempeño del verano del 2019 y Xiaomi, marca china que el año pasado tuvo un crecimiento explosivo en el país, mantuvo su curva ascendente.

Apple tuvo que interrumpir la fabricación de teléfonos desde fines de enero. En marzo reinició parcialmente y recién en abril está al 100%. Todo debido a la crisis originada por el coronavirus.

Odiseas de la manzana

Cuando se inició el paro de producción en China uno de los primeros en aceptar los problemas que esto generaba fue Apple, marca estadounidense que depende de las fábricas de oriente. El desabastecimiento o dificultad para atender a sus clientes globales se sintió en todos los países, incluido el Perú.

El iPhone 11, recién presentado al mercado a fines del 2019, había tenido en la campaña navideña un buen resultado y la perspectiva era que también triunfara en el verano. Pero no fue así.

Victor Velarde, analista de Dominio Consultores, señala que pasaron de 10.825 unidades importadas en diciembre a 3.750 en enero, 1.932 en febrero y 3.983 en marzo, sumando entre los tres meses del verano (9.655) menos de lo importad en Navidad.

iPhone 7 es un producto antiguo que ha sido promocionado en las campañas Back to School de algunos operadores.

Para el Back to School algunos operadores lanzaron campañas con un modelo antiguo – el iPhone 7- lo que permitió que importaran un considerable volumen de esos equipos entre enero y febrero (17.500), contribuyendo así a que la caída total en unidades de Apple esté en -24,9% y febrero no sea tan dramático como lo fue en otros países.

Velarde detalla que el familia del iPhone 11 (iPhone 11 Pro y iPhone Pro Max) representan alrededor de un tercio (34,8%) de los smartphone importados de Apple, pese a ser el último modelo lanzado por la marca. En noviembre y diciembre del 2019 bordeaban el 50% de los embarques, una proporción que no se pudo mantener el 2020.

La marca Samsung ha tenido resultados positivos en términos de valores en el verano (Foto: Samsung)

Ingresos se contraen

En el verano del 2020 se importó alrededor de US$214,4 millones, lo cual significó una disminución del 12,5% frente al mismo periodo del 2019 (US$244,9 millones), según Dominio Consultores.

Samsung se mantuvo como la marca de mayor participación con 37,4% y no solo tuvo un alza de US$8 millones en ingresos sino que amplió la distancia con su rival china Huawei en diez puntos, que reportó un 27% de participación.

Apple conserva su tercer lugar aun cuando redujo sus valores importados en unos US$13 millones (quedó en US$36,1 millones).

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus

Video recomendo

Coronavirus: Apple producirá a la semana un millón de máscaras para personal médico 06/04/2020

Le puede interesar

• Coronavirus | Por qué Zoom se ha vuelto tan popular para hacer videollamadas (y otras 3 apps gratuitas)

• Compañía Space X de Elon Musk está creando gel desinfectante y mascarillas

• Netflix sufre caída en varios países de Europa durante cuarentena por coronavirus

• Animal Crossing: New Horizons | Las claves del nuevo juego de Nintendo Switch