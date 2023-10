—¿Cómo se ha desarrollado este año para el e-commerce y para la marca?

Vimos un primer semestre más auspicioso que lo que va el segundo, que está bastante contraído, sobre todo en la línea electrónica, que es muy representativa del e-commerce. Ha costado crecer y es probable que el e-commerce termine flat, si es que no hay crecimiento en el país. Las dificultades económicas, la inflación y otros fenómenos han pegado en el bolsillo de la gente. Esto lo vemos en todos los países de la región, en especial en el Perú. Pero lo más importante es que, en el mediano plazo, estamos convencidos de que nuestro negocio puede crecer 10 veces más en el Perú. Pero, es necesario que hayan transformaciones.

—¿Qué transformaciones?

Una, es el real acceso bancario, que aún tiene altos costos involucrados y eso hace que muchos comercios sigan con dinero físico, lo que reduce el acceso al e-commerce. La otra tiene que ver con un mayor ingreso de mypes al ecosistema digital. Nos ha costado hacer que el ecosistema se monte más rápido en el Perú, recién tenemos unas 2.000 mypes vendiendo con Mercado Libre. En Chile, con la mitad de la población, ya son 30.000 mypes. Y también tiene que ver la logística, que aún es lenta, sobre todo al salir de Lima, ese es un limitante muy grande. Hoy el e-commerce representa el 3% o 4% en Perú, el promedio en la región es10%.

—¿Por qué esa diferencia?

Tiene que ver con que los emprendedores han adoptado muy poco las tecnologías de comercio electrónico. Muchos de los que lo hicieron en la pandemia dejaron de hacerlo luego, un fenómeno que no vimos mucho en otros países. Creo que falta animarse a cambiar el negocio tradicional y, sobre todo, con más categorías. Si lo que al cliente se le ocurra no lo puede encontrar online, esto no va a evolucionar.

—¿Cuántas mypes se podrían sumar a este año?

Esperábamos crecer más. La realidad del comercio nos ha permitido crecer, pero menos de lo que nos gustaría.

—¿Cuál es la expectativa al cierre del año?

Yo creo que va a haber un crecimiento tenue este año, en términos de la industria. No solo en e-commerce sino en ‘retail’ en general, que ha tenido altos y bajos, y ahora venimos saliendo del momento más bajo. Creo que va a recuperarse un poco hacia final de año y posiblemente estemos encaminados a que sea mejor en el 2024.

Viral en México: por qué Mercado Libre deberá pagar 28 millones de pesos tras error de empleado

—Mercado Pago en Argentina tiene un alcance muy grande en los pagos QR ¿está previsto lanzar esta opción así en el Perú en algún momento?

En Argentina lo que nos ha ocurrido con los códigos QR ha sido impresionante como herramienta de pago, pero no ha sido así, por ejemplo, en Chile o Perú, donde lo probamos y no tuvo mucha adhesión. Nos hemos dado cuenta de que las necesidades de plataformas en temas de pagos en cada país de nuestra región es un poco diferente. Las formas que tienen de pagar algunos en a través de QR, otros a través de tarjetas prepago, otros tarjetas de crédito, otros a través de herramientas como Yape y en cada país estamos evaluando.

En Chile, por ejemplo, nos ha ido mejor con las tarjetas de prepago, donde somos los principales emisores de estas tarjetas allá. Cada país tiene su propia solución, lo que sí es probable es que sigamos probando de qué manera satisfacer necesidades de los usuarios peruanos en cuanto a herramientas de pago. Nos ha ido muy bien ofreciendo nuestro sistema de Mercado Pago para otros sitios web, negocios y hoy es un negocio gigantesco en el Perú. Y vamos a seguir desarrollando soluciones para los peruanos. Intentamos con una hace algunos años atrás, pero no fue la que más necesitaban los peruanos y seguramente volvamos a intentarlo con otros. Nos hemos propuesto ser los líderes ‘fintech’ en la región. Y Perú es uno de los países en el que estamos apostando fuerte.

—¿Sería una opción volver a probar en el Perú con esta solución de pagos QR?

Nunca digas nunca, pero la verdad es que incluso con grandes incentivos, nos costaba mucho que el usuario eligiera el código QR más allá de la marca que la ofreciera.

“Habrá un crecimiento tenue para el e-commerce este año”.

—Han lanzado Mercado Play, ¿en qué consiste?

Vimos que el 40% de los latinoamericanos no tenía acceso a ningún tipo de suscripción y contenido pago, por lo que decidimos brindarle esa oportunidad a nuestros usuarios dentro de nuestra misma plataforma, sin costo ni suscripción sean o no compradores nuestros. Así creemos que estamos sirviendo a nuestro propósito de democratización de soluciones y ahora contenidos. Somos el distribuidor y lo que hacemos es monetizar con publicidad, que aparece cada 15 minutos. No es competencia de los servicios pagos.

—¿No es entonces una competencia a Netflix u otros streaming pagos?

No, apunta otro público, no somos ese tipo de plataformas. En los servicios pago tienen contenidos producidos por ellos mismos y exclusivos, es otro producto. Nosotros somos una plataforma de contenido que se asocia con los estudios para la distribución de sus producciones. Tenemos más de 300 millones de usuarios y ellos pueden acceder gratis a todos los contenidos que están ahora en Mercado Play.

—¿Puede ser un primer paso para desarrollar más esta vertical de distribución?

Hoy el foco no está ahí, está en satisfacer una necesidad y darles una razón más para que conserven y busquen nuestra aplicación. Si eso nos permite hacer otra cosa más adelante, estará por verse.

—¿Cómo ve la competencia hoy en día en la región, donde también están presentes jugadores como Amazon, Aliexpress o la regional falabella.com?

Creo que detrás de la competencia, el gran ganador es el consumidor. Cada uno elige su fórmula y todas las compañías estamos ofreciendo estándares de servicio increíbles y obligando a los proveedores de servicios a que también suban sus estándares. A medida de que haya más interesados, el mercado se hará más grande y atractivo.

Hay distintos competidores en los distintos países donde operamos y nos va muy bien compitiendo, es algo que nos apasiona. Hay un espacio para cada uno y estamos convencidos del partido que estamos jugando.

—¿En cuánto tiempo apuntan a que se cumpla el objetivo de que su negocio crezca 10 veces en el Perú?

Me gustaría pensar que va a ser de 10 veces en unos cinco años. Es lo que nos imaginamos, lo que creemos que debiéramos lograr.