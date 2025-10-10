Bruno Ortiz Bisso
Bruno Ortiz Bisso

Escucha la noticia

00:0000:00
“La IA generativa tiene un futuro enorme, pero debemos asegurarnos que todos estén educados sobre sus capacidades y riesgos”
Resumen de la noticia por IA
“La IA generativa tiene un futuro enorme, pero debemos asegurarnos que todos estén educados sobre sus capacidades y riesgos”

“La IA generativa tiene un futuro enorme, pero debemos asegurarnos que todos estén educados sobre sus capacidades y riesgos”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Lleva más de 20 años con Amazon y se ha convertido en una de sus caras más visibles, no solo por su papel clave en impulsar los avances tecnológicos de la empresa, sino porque es el encargado de dar la charla principal del re:Invent -el encuentro anual de AWS- ante más de 10.000 personas en Las Vegas. Allí, todos esperan conocer cuáles son sus predicciones tecnológicas para el año siguiente. Y, claro, saber con qué camiseta saltará al escenario principal.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC