La inteligencia artificial supone un nuevo reto, en especial para quienes se dedican a la educación. Su uso tiene más demanda, y para ello los profesores ahora pueden contar con MentorIA, una herramienta que permite crear prompts adecuados.

La plataforma permite crear evaluaciones y otros materiales de estudios que innoven y mejoren su enseñanza.

Ha sido diseñado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) y una de las finalidades es reducir la brecha digital en el ámbito educativo y promover el desarrollo de competencias tecnológicas en los profesores universitarios. Puedes ingresar AQUÍ.

Deivy Cordero, coordinador de Innovación Docente y TIC de la UARM, sostuvo que la plataforma es gratuita y proporciona prompts educativos de calidad para enriquecer sus recursos educativos. “Esta herramienta permite diseñar actividades, recursos, evaluaciones y estrategias pedagógicas alineadas con las competencias del currículo, favoreciendo tanto la gestión docente como la gestión académica. Además, es un recurso diseñado para cuestionar, analizar y construir conocimiento”, agregó.

MentorIA funciona de manera práctica. Primero, al ingresar a la página, solo debes identificar el rol que cumples como docente (coordinador académico, tutor, investigador, asesor de tesis, entre otros). Luego eliges qué tipo de material necesitas y el tema específico. Con esa información, se genera un prompt personalizado que traduce tus necesidades pedagógicas en instrucciones específicas para la inteligencia artificial.

“No solo facilita la creación de materiales educativos ajustados al perfil del docente y al tema elegido, sino que también garantiza precisión, pertinencia y ahorro de tiempo en el proceso de diseño de recursos de aprendizaje. Así, puedes integrarla en tus procesos de planificación, diseño y evaluación, como parte de una estrategia formativa que articula tecnología, pedagogía y humanismo crítico”, detalló.

El experto en IA aplicada a la Educación de la UARM enfatiza que esta herramienta aligera la carga de tareas rutinarias, liberando el tiempo para el acompañamiento humano, el diseño de experiencias de aprendizaje y el apoyo socioemocional. Agregó también quepermitirá a los docentes desarrollar o reforzar sus habilidades digitales a medida que sigan utilizando MentorIA.