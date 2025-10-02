La inteligencia artificial supone un nuevo reto, en especial para quienes se dedican a la educación. Su uso tiene más demanda, y para ello los profesores ahora pueden contar con MentorIA, una herramienta que permite crear prompts adecuados.
La plataforma permite crear evaluaciones y otros materiales de estudios que innoven y mejoren su enseñanza.
Newsletter El Comercio MedIA
MIRA: Grokipedia, la enciclopedia de Elon Musk basada en IA para competir con Wikipedia
Ha sido diseñado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) y una de las finalidades es reducir la brecha digital en el ámbito educativo y promover el desarrollo de competencias tecnológicas en los profesores universitarios. Puedes ingresar AQUÍ.
Deivy Cordero, coordinador de Innovación Docente y TIC de la UARM, sostuvo que la plataforma es gratuita y proporciona prompts educativos de calidad para enriquecer sus recursos educativos. “Esta herramienta permite diseñar actividades, recursos, evaluaciones y estrategias pedagógicas alineadas con las competencias del currículo, favoreciendo tanto la gestión docente como la gestión académica. Además, es un recurso diseñado para cuestionar, analizar y construir conocimiento”, agregó.
MentorIA funciona de manera práctica. Primero, al ingresar a la página, solo debes identificar el rol que cumples como docente (coordinador académico, tutor, investigador, asesor de tesis, entre otros). Luego eliges qué tipo de material necesitas y el tema específico. Con esa información, se genera un prompt personalizado que traduce tus necesidades pedagógicas en instrucciones específicas para la inteligencia artificial.
MIRA: EE.UU. y China en otra Guerra Fría, esta vez por la industria de los videojuegos
“No solo facilita la creación de materiales educativos ajustados al perfil del docente y al tema elegido, sino que también garantiza precisión, pertinencia y ahorro de tiempo en el proceso de diseño de recursos de aprendizaje. Así, puedes integrarla en tus procesos de planificación, diseño y evaluación, como parte de una estrategia formativa que articula tecnología, pedagogía y humanismo crítico”, detalló.
El experto en IA aplicada a la Educación de la UARM enfatiza que esta herramienta aligera la carga de tareas rutinarias, liberando el tiempo para el acompañamiento humano, el diseño de experiencias de aprendizaje y el apoyo socioemocional. Agregó también quepermitirá a los docentes desarrollar o reforzar sus habilidades digitales a medida que sigan utilizando MentorIA.
Contenido sugerido
Contenido GEC