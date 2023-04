Durante su participación en el XXI Almuerzo Agroexportador de ADEX, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela, estimó que la exportación de alimentos crecerá un 7,6% este 2023, alcanzando los US$ 10.607 millones.

Así, con el desempeño más alto del sector tradicional, este año se espera un crecimiento de 1,4% y de un 8,4% en el sector no tradicional. “De esta manera, las agreoexportaciones van a seguir aumentando su relevancia dentro de la canasta exportadora y van a representar el 16,3% de todo lo que el Perú exporta al mundo”, dijo.

En esa línea, señaló que, al observar la data, pese a los eventos climáticos, la agroexportación no ha sufrido y sigue creciendo; sin embargo, sí se ve afectado el mercado interno.

“Puede venir un Fenómeno del Niño más fuerte y hay que monitorearlo, pero las circunstancias actuales no son suficientes para pensar que la agroexportación vaya a dañarse este año”, agregó.

Durante el evento, Julio Pérez Alvan, presidente del ADEX, anotó que la firma de acuerdos comerciales con países estratégicos, los protocolos fitosanitarios para el ingreso a nuevos mercados, la armonización en los procesos de exportación y la promoción de las exportaciones han sido factores que permitieron que el 2022 las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales sumen US$ 9.876 millones, logrando un crecimiento de 12,3% frente al 2021.

Esta cifra representa a 2.734 empresas que exportaron 660 productos entre los que resaltan los arándanos, las uvas, la palta y los espárragos.

Sin embargo, anotó que este año se muestra desafiante. “La cifra del primer bimestre nos indica un decrecimiento de las exportaciones agrarias tradicionales de -64%, totalizando cerca de US$ 93 millones, mientras que las no tradicionales crecieron un 13% al sumar un poco más de US$ 1.589 millones”, agregó.

Productos destacados

A lo largo de los últimos 12 años, la producción nacional de las principales agroexportaciones peruanas registró incrementos, destacando los arándanos con el mayor crecimiento observado con un promedio anual de 116% frente al 2010 cuando se empezó exportando 30 toneladas terminando el 2022 con 311.096 toneladas.

“Hay dos formas de ver este número, desde la perspectiva estadística es un éxito rotundo, pero desde la perspectiva de negocio, duplicar producción a las magnitudes en las que nos encontramos, involucra afectar las condiciones del mercado con sobre oferta que luego puede materializarse en los precios”, dijo Vásquez.

Entre los productos con mayor crecimiento también destacaron la palta con 15,1%; las uvas con 11,1%; el café con 2,4% y los espárragos con 1,2% frente al 2010.

Asimismo, destacó que hace 20 años el país contaba con solo un producto que superaba los US$ 100 millones (café). En el 2010 fueron cuatro productos y ahora son 17, de los cuales tres superaron los US$ 1.000 millones.

Por otro lado, resaltó que en el 2010 la agroexportación representaba el 2,1% del PBI y ya en el 2022 es el 4%.

“Duplicar la participación en el PBI no se ve normalmente. Este es claramente un caso de éxito y hay que destacarlo, lo que no quiere decir que no tengamos la necesidad de ordenar, generar más información de tal manera que la producción tenga un crecimiento más orgánico y ordenado para que luego no se vean afectadas las perspectivas de crecimiento”, resaltó.

Por ello, instó a la necesidad de que el Ministerio de Agricultura brinde más información sobre las intenciones de siembra y cosecha de todos los productos a fin de que los agentes económicos prevean lo que puede suceder y se anticipen a las posibilidades de sobre oferta que puedan bajar los precios y afecten la sostenibilidad empresarial exportadora.

Empleos

Según Vásquez, en el país existen 2.482 empresas agroexportadoras, comentó Vásquez y, en términos de valor, las grandes empresas concentran el mayor número del valor de exportación con un 90,8% (492 grandes empresas).

El especialista afirmó que, solamente en diciembre del 2022, la agroexportación generó el 58% de empleos asociados al sector y generaron más de 230 mil empleos de los casi 400 mil generados ese mes por exportaciones totales.

Así, la participación del empleo tradicional fue de 21% y la del no tradicional en el total del empleo agroexportador, de 79% en dicho mes.

Con miras al mercado asiático

Pérez Alvan, anotó que, como parte de la estrategia de crecimiento, las agroexportadoras peruanas seguirán diversificando sus mercados hacia los asiáticos y fortaleciendo su presencia en los existentes.

Por ello, comentó que desde el gremio se trabaja en dos frentes importantes: la promoción comercial y la articulación con las instituciones vinculadas al comercio. “Con PromPerú tenemos convenios a fin de promover la participación de empresas en la misión comercial al sudeste asiático (Indonesia, Singapur y Tailandia), en mayo próximo y que concluirá con la presencia de empresas en la feria Thaifex en Tailandia”, dijo.

A fin de diversificar los destinos, Pérez resaltó el trabajo de instituciones como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

“Recientemente obtuvo el acceso de la uva de mesa a Japón y cuyos resultados los veremos reflejados en las estadísticas de exportación de este año y de los próximos. Del mismo modo, estamos atentos a la culminación y aprobación de los protocolos fitosanitarios que darán acceso de nuestra palta a Filipinas”, destacó.