El Gobierno planteó una meta de crecimiento económico del 3,2% para el año 2026, como parte de un esfuerzo por consolidar la estabilidad y la confianza en la economía peruana.

El primer ministro Ernesto Álvarez destacó que esta cifra “reafirma el compromiso del Estado con una gestión económica predecible, transparente y enfocada en el bienestar de todas las familias del país”.

En su discurso ante el pleno del Congreso, el jefe del Gabinete señaló que el Ejecutivo adoptará las “medidas necesarias para el cumplimiento de las metas fiscales trazadas para el 2025”. Agregó que trabaja en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas para “monitorear de cerca su cumplimiento”.

Un eje del plan es el impulso a las inversiones que actualmente se encuentran paralizadas. “Promoveremos las actividades económicas y medidas que ayuden a destrabar las inversiones que demoran más de lo necesario por trámites burocráticos o excesivamente reglamentaristas”, explicó Álvarez.

Asimismo, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con la industria minera como motor de desarrollo sostenible. Para el 2025 se proyecta una inversión minera ejecutada de US$ 5 100 millones y más de US$ 2 100 millones en el primer semestre de 2026.

El primer ministro subrayó que “las entidades del Estado deben alinearse con las políticas de promoción de inversiones y brindar servicios modernos, ágiles y que protejan el medio ambiente”.

Datos clave del plan incluyen también la masificación del gas natural en regiones como Cusco y Huancavelica, la instalación de 208 000 paneles solares en hogares y centros de salud, y la apertura de 16 nuevos mercados para productos agrícolas entre octubre de 2025 y julio de 2026.

Asimismo, Ernesto Álvarez anunció que entre enero y marzo de 2026 se culminará el programa ProRegión I, que mejorará más de 2.300 kilómetros de carreteras en nueve regiones, beneficiando a más de seis millones de personas. También se ejecutarán obras como la Nueva Carretera Central y los proyectos Vía Expresa y Puente Santa Rosa, que mejorarán la conexión con el aeropuerto Jorge Chávez.

Respecto a infraestructura aérea, este año comenzará la construcción del Aeródromo de Breu (Ucayali) y los aeropuertos de Yurimaguas (Loreto) y Juanjuí (San Martín), con una inversión superior a S/400 millones. Asimismo, continuará la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, clave para el turismo nacional.