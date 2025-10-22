Desde el 21 de octubre los afiliados de las AFP tienen la posibilidad de realizar el retiro de hasta 4 UIT de sus fondos; sin embargo, es importante tener en cuenta que este proceso de retiro se convierte en una oportunidad para los estafadores, quienes buscan robar datos, suplantar identidades y estafar a los afiliados, advirtió Prima AFP.

En ese sentido, la compañía compartió 4 consejos para evitar caer en fraudes. El primero es informarse a través de canales oficiales. “Cuando ingreses a la web de retiro de tu AFP, asegúrate de que sea la oficial y no te arriesgues ingresando a enlaces no verificados que hayan sido enviados a través de plataformas como SMS o WhatsApp”, explicó.

En el caso de los afiliados de Prima AFP, de acuerdo con el cronograma publicado, todos recibirán el link para ingresar su retiro vía correo electrónico, pero también estará disponible en la web y RRSS oficiales.

Remarcaron también que la solicitud de retiro no pedirá claves o contraseñas bancarias, fecha de vencimiento de tarjeta, CVV, ni otros datos sensibles para hacer el retiro. En caso te encuentres con una solicitud así, es muy probable que seas víctima de un intento de fraude.

Si has ingresado dichos datos por error, deberás cambiar tus contraseñas y comunicarte de inmediato con tu entidad financiera. Prima AFP también recomendó evitar usar conexiones abiertas o públicas, como en restaurantes, parques o centros comerciales, para ingresar tu retiro de AFP.

“Estas redes son más vulnerables, por lo que es mejor usar tu red privada o datos del teléfono móvil con buena señal”, explicaron. Como última medida indicaron que al momento de abrir un correo, se debe revisar el dominio del remitente y el contenido de este.

Al recibir tantos correos en el día es posible que se genere confusión. Por ello, Prima AFP recomienda a los afiliados estar atentos a los detalles del correo. La información debe provenir de una dirección verificada.