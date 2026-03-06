Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Grupo Vytal anunció la firma de un acuerdo para adquirir el control de Latina TV Perú, en una operación suscrita con Latinoamericana de Redes y Comunicaciones SAC. El cierre está sujeto a la verificación de determinadas condiciones y a las autorizaciones gubernamentales correspondientes, proceso que se estima podría concretarse en los próximos meses.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: