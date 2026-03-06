El Grupo Vytal anunció la firma de un acuerdo para adquirir el control de Latina TV Perú, en una operación suscrita con Latinoamericana de Redes y Comunicaciones SAC. El cierre está sujeto a la verificación de determinadas condiciones y a las autorizaciones gubernamentales correspondientes, proceso que se estima podría concretarse en los próximos meses.

La operación se enmarca en la estrategia de inversión del holding en la industria de medios de la región. En enero de este año, el Grupo Vytal anunció también la compra de Chilevisión, uno de los principales canales de televisión abierta de Chile, en una transacción acordada con Paramount.

“Estamos felices y entusiasmados de haber concretado este acuerdo. Hace años que venimos observando la evolución de Latina TV Perú y sus logros en diversas plataformas. A través de nuestra experiencia en televisión abierta y streaming, y habiendo sumado recientemente a nuestro portafolio a Chilevisión, queremos potenciar a Latina TV Perú integrando nuevas tecnologías para expandir su alcance masivo, fortalecer su liderazgo y crear contenidos que enriquezcan la vida de las familias peruanas”, señaló Tomás Yankelevich, presidente del Grupo Vytal.

Por su parte, Cayetana Aljovín, presidenta del directorio de Latina TV Perú, indicó que la operación representa una oportunidad para impulsar una nueva etapa para el canal. “Se siente muy satisfecha de contar con la trayectoria y experiencia del Grupo Vytal, lo cual garantizará la consolidación e internacionalización de Latina TV Perú”, manifestó.

Tomás Yankelevich está vinculado profesional y familiarmente a la industria de los medios y la producción audiovisual. Es hijo del productor argentino Gustavo Yankelevich, uno de los ejecutivos más influyentes de la televisión en Argentina y exdirectivo de Telefe, y de la actriz y productora Cris Morena, creadora de recordadas producciones televisivas como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles, formatos que tuvieron amplia difusión en América Latina.

Con esta operación, el empresario continúa ampliando la presencia del Grupo Vytal en el negocio de la televisión abierta en la región.