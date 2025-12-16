iRobot, el fabricante de la aspiradora Roomba, se declaró en quiebra el domingo y dijo que se privatizará después de ser comprada por Picea Robotics, su principal fabricante.

La empresa, que expresó inquietudes sobre su permanencia en el negocio en marzo, solicitó protección del Capítulo 11 en el tribunal de quiebras de Delaware mientras lidia con una mayor competencia de rivales con precios más bajos y nuevos aranceles estadounidenses.

Cabe precisar que iRobot generó alrededor de US$682 millones en ingresos totales en 2024, pero sus ganancias se han visto erosionadas por la competencia de rivales chinos como Ecovacs Robotics.

Aunque iRobot sigue dominando mercados clave como Estados Unidos y Japón, la competencia la obligó a reducir sus precios y a realizar inversiones sustanciales en mejoras tecnológicas, según documentos presentados ante el tribunal de quiebras.

Además, los nuevos aranceles estadounidenses también han perjudicado a la empresa, especialmente un impuesto del 46 % a las importaciones procedentes de Vietnam, donde iRobot fabrica aspiradoras para el mercado estadounidense.

Los aranceles incrementaron los costes de la empresa en US$23 millones en 2025, a la vez que dificultaron la planificación a futuro, según los documentos judiciales de iRobot. La empresa, que fue objeto de una compra frustrada de US$1.400 millones por parte de Amazon, tiene alrededor de US$190 millones en deuda.

La deuda proviene de un préstamo de 2023 que iRobot utilizó para refinanciar sus operaciones mientras una investigación de competencia europea paralizaba el acuerdo con Amazon.

Según el plan de quiebra de iRobot, Picea tomará el 100% del capital de la empresa y cancelará los US$190 millones restantes del préstamo de 2023, así como una deuda adicional de US$74 millones que iRobot le debe a Picea, según el acuerdo de fabricación de las empresas. Otros acreedores y proveedores recibirán el pago íntegro, según los documentos presentados ante el tribunal de quiebras de iRobot.

iRobot indicó que no se espera que la quiebra interrumpa la funcionalidad de su aplicación, los programas de clientes, los socios globales, las relaciones de la cadena de suministro o el soporte de productos.