La masificación del gas natural a nivel nacional es un compromiso que ha asumido el Gobierno para beneficiar a millones de ciudadanos con un combustible económico, eficiente y amigable con el medio ambiente. Este objetivo ha mostrado avances importantes en las regiones de la costa central y la costa norte de nuestro país, sin embargo, sigue teniendo retos importantes que superar para llevar esta energía a más peruanos.

Aspectos como la falta de infraestructura de transporte y de distribución, la diferencia de tarifas entre las diferentes regiones o el poco impulso que tiene el uso del Gas Natural Vehicular (GNV) a nivel nacional, son parte de los desafíos que deben ser abordados y desarrollados de manera urgente a través de propuestas normativas / legislativas que permitan empujar el compromiso asumido por el Gobierno.

En el caso de la infraestructura de transporte, que es vital para que el gas natural llegue desde el yacimiento hasta las ciudades, 19 años después de que el gas natural es utilizado en nuestro país, seguimos contando solo con un gasoducto que conecta al yacimiento de Camisea con Lima e Ica y que ha permitido el desarrollo de la distribución de gas natural en la costa del país. En el caso de la costa norte y la costa sur, estas dependen de cisternas para la distribución de gas natural, lo cual representa un desafío logístico adicional.

Si bien existen importantes iniciativas promovidas desde el Gobierno, - el cual no solo debe analizar el SITGAS (Ex Gasoducto Sur Peruano), sino otras iniciativas como el ducto por la costa (Marcona – Ilo) o el gasoducto por la sierra (Ayacucho – Huancavelica – Junín) que pueden ser desarrollados en menores plazos y con menores montos de inversión- es importante que tengamos una mayor infraestructura de transporte que impulse la masificación del gas natural. En Perú contamos con menos de 1,200 Km de ductos de transporte, considerando los ductos principales de las distribuidoras, lo cual no es comparable con los más de 9,600 Km de Colombia o los más de 16,000 Km de Argentina que les ha permitido ser los países con más conexiones domiciliarias de gas natural en Sudamérica.

Respecto a las tarifas de gas natural, son diferentes por regiones, siendo más altas en las regiones que no cuentan con un gasoducto, teniendo que recurrir al transporte virtual (cisternas con gas natural) para atender a sus usuarios, lo cual afecta la competitividad de este energético versus los otros combustibles fósiles contaminantes en dichas regiones. Si bien existen propuestas desde el Ejecutivo para resolver ello, es muy importante concretarlo – no solo para el sector residencial - si realmente queremos masificar el gas natural en las regiones. Contar con tarifas competitivas a nivel nacional fomentaría el desarrollo industrial en las regiones y con ello la descentralización del país.

El impulso del gas natural también afronta retos en el sector automotor, sobre todo en el sector de vehículos pesados de carga o de transporte de pasajeros, en donde predomina el uso del diésel, combustible altamente contaminante que ocasiona perjuicios al medio ambiente y a la salud de los peruanos (enfermedades respiratorias). Solo en Lima existen más de 78,000 vehículos pesados (carga + pasajeros) de los cuales solo 6,000 usan Gas Natural Vehicular. Medidas como promover incentivos tributarios para la importación de vehículos de carga pesada a gas natural – solo se ven proyectos relacionados a los vehículos eléctricos, siendo el gas natural un combustible limpio y abundante en el país – o implementar el Decreto Supremo Nº 028-2013-EM, que crea el programa de conversión masiva de vehículos a GNV y que dicta medidas para su uso masivo en vehículos del sector público, son temas de deberían abordarse si realmente queremos masificar el uso del gas natural.

Es importante que los distintos actores tomemos consciencia de la importancia del desarrollo del mercado de gas natural en el país para ofrecer a los peruanos mejores condiciones de vida y económicas, y el desarrollo de las sociedades.