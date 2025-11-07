El Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva del Perú dieron inicio hoy a una mesa técnica que busca fortalecer la estabilidad macroeconómica del país y construir una agenda económica de Estado para el largo plazo. En la sesión estuvieron presentes la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, el gerente general del BCR, Paul Castillo, el superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Javier Franco, y equipos técnicos de ambas instituciones.

Durante la reunión se informó que se conformarán grupos de trabajo conjuntos dedicados a ejes como la reducción de la informalidad, la ampliación de la base tributaria, el fortalecimiento de las reglas fiscales y los lineamientos de política económica. Cada grupo establecerá planes de acción, cronogramas y productos específicos que serán evaluados periódicamente hasta fin de año.

La ministra Miralles explicó que “este espacio busca construir una agenda económica de Estado, basada en la evidencia técnica y en el consenso institucional. La estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la predictibilidad son los pilares que garantizan confianza y desarrollo sostenible”. Además, señaló que la reducción de la informalidad requiere una estrategia integral que combine incentivos, simplificación administrativa e inclusión financiera; y que ampliar la base tributaria resulta esencial para financiar políticas sociales e infraestructura sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Como parte del proceso, el MEF y el BCR acordaron establecer reportes quincenales de seguimiento y una evaluación final antes de que concluya el año, con el fin de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances y resultados del trabajo conjunto. Esta iniciativa se enmarca en la política del Gobierno orientada a fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover la inversión privada y pública, y consolidar la confianza en la economía peruana.