El precio del dólar inició la jornada en S/3,3920, en línea con un índice dólar (DXY) que registra un ligero avance (+0,06%). La apertura se da en un contexto de mayores tensiones geopolíticas en Medio Oriente, mientras el mercado inicia una semana marcada por la publicación de importantes indicadores económicos.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, la aversión al riesgo aumentó durante el fin de semana por el incremento de las tensiones en el Estrecho de Ormuz, impulsando el precio del petróleo Brent cerca de US$80 por barril.

“Este entorno de mayor incertidumbre geopolítica y expectativas de tasas de interés elevadas favorece la apreciación del dólar estadounidense frente a las principales divisas desarrolladas y regionales, incluido el sol peruano”, señaló. Agregó que las bolsas estadounidenses corrigen en la apertura, mientras los rendimientos de los bonos continúan al alza.

En el ámbito local, Huayta indicó que el mercado financiero permanece atento a la publicación del PBI interanual de mayo, prevista para este miércoles, y que el consenso espera un crecimiento menor al registrado en el dato previo (3,73%). Asimismo, señaló que los commodities muestran resultados mixtos: el cobre avanza (+1.04%), mientras el oro y la plata retroceden cerca de 3,0% ante las expectativas de tasas de interés elevadas por más tiempo.

El especialista añadió que la presidenta electa Keiko Fujimori anunció la disposición para que Perú se integre al “Escudo de las Américas”, una coalición militar y de seguridad impulsada por Donald Trump que acerca al país a Estados Unidos.

Finalmente, recordó que esta semana los mercados también seguirán de cerca la inflación de EE. UU., la comparecencia de Kevin Warsh ante el Congreso, el PBI local y los datos de crecimiento de la actividad económica.