Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, la aversión al riesgo aumentó durante el fin de semana por el incremento de las tensiones en el Estrecho de Ormuz. Foto: GEC.
Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, la aversión al riesgo aumentó durante el fin de semana por el incremento de las tensiones en el Estrecho de Ormuz. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada en S/3,3920, en línea con un índice dólar (DXY) que registra un ligero avance (+0,06%). La apertura se da en un contexto de mayores tensiones geopolíticas en Medio Oriente, mientras el mercado inicia una semana marcada por la publicación de importantes indicadores económicos.

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