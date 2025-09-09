El precio del oro superó los US$3.600 por onza empezando la semana y alcanzó nuevos máximos históricos en un contexto de enfriamiento del mercado laboral estadounidense que construyen las bases para que la Reserva Federal recorte sus tasas de interés.

De acuerdo con el reporte de Scotiabank, el precio del oro repuntó tras la fase de consolidación que venía formando desde abril y regresó a niveles récord. El precio del oro acumula un alza de 38% en lo que va del año, después de un aumento del 27% en el 2024.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Por otro lado, el informe de nóminas no agrícolas del viernes tuvo datos decepcionantes sobre el mercado laboral. La empresa de nóminas del sector privado ADP también reportó un crecimiento del empleo menor de lo esperado, mientras que las vacantes de empleo cayeron drásticamente en julio.

LEE TAMBIÉN: Morgan Stanley retira su recomendación de compra de activos argentinos tras elecciones en Buenos Aires



El informe recordó que esta semana se publicará la data de inflación de Estados Unidos de agosto. “Si la data sorprende a la baja, podría reforzar el argumento de un ciclo de recortes de tasas más agresivo, aunque es poco probable. Aún no se refleja el impacto completo de los aranceles en los precios al consumidor, ya que muchas empresas anticiparon stockeandose de inventarios”, sostuvo Scotiabank.

Los fundamentos detrás de la demanda de oro siguen sólidos. Las expectativas de recortes de tasas, las compras activas de los bancos centrales, el aumento de los riesgos geopolíticos y comerciales, junto con la debilidad del dólar DXY, continúan dando soporte al precio.

La independencia de la Reserva Federal también se ve como un factor clave en la trayectoria del oro. Goldmand Sachs proyecta que, para mediados de 2026, el oro se movería en un rango entre US$4.000 y US$4.500, con un techo potencial máximo de US$5.000, si se intensifican las tensiones contra la política monetaria de la Reserva Federal.

Según el análisis técnico, Scotiabank espera un repunte del oro. Según la figura, las alzas apuntan a los US$3.700, aunque probablemente se haga de forma gradual. En el corto plazo, si el precio se mantiene por encima de los US$3.550 por onza, se apunta al objetivo de US$3.700. Pero si el precio cae por debajo de ese nivel (US$3.550 por onza), las caídas podrían apuntar a US$3.450, zona donde se formó un gap técnico a fines de agosto, que podría cerrarse antes de reanudar el repunte.

El precio del oro está respondiendo a los datos macroeconómicos y al contexto internacional. Con un mercado laboral estadounidense que se está enfriando sumado a expectativas de recortes de tasas en aumento, los altos precios del oro tienen respaldo.

MÁS INFORMACIÓN: Amazon adquiere una participación en la empresa colombiana Rappi



“Si el dólar DXY sigue debilitándose y los bancos centrales continúan acumulando reservas, el precio del oro tiene espacio para seguir subiendo. Un contexto de tasas más bajas y alta incertidumbre consolidan al oro como un activo de refugio clave”, explicó Scotiabank.

Por último, la plata también se benefició del rally del oro, alcanzando los US$41 por onza, máximos en 14 años y por debajo del máximo histórico de US$50 registrado el 2011. El mercado físico de la plata se mantiene deficitario desde 2019, lo que también apoyó al alza en el precio.

Si bien, a diferencia del oro, la plata no ha sido un activo básico en las reservas de los bancos centrales, la actividad reciente indica que algunos bancos centrales podrían estar diversificando sus reservas. A principios del 2025, Rusia anunció planes para comprar US$535 millones en plata durante los próximos tres años. En lo que va del año, acumula un alza de 43%, tras subir 21% en el 2024.