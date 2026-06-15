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Roku registró US$4.700 millones de facturación en 2025, con unos beneficios de alrededor de US$88 millones. Foto: GEC.
Roku registró US$4.700 millones de facturación en 2025, con unos beneficios de alrededor de US$88 millones. Foto: GEC.
Por Agencia AFP

El grupo mediático estadounidense Fox Corporation, controlado por la familia Murdoch, anunció el lunes un acuerdo definitivo para adquirir la plataforma de streaming Roku, en una operación que valora la empresa en unos 22.000 millones de dólares.

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