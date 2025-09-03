Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, subían este miércoles 7,25% en la apertura de la bolsa de Wall Street, después de que el gigante tecnológico se librara en la víspera de severas sanciones antimonopolio y pudiera así conservar su navegador de internet Chrome.

Ayer, un juez federal dictaminó que la compañía puede continuar con su navegador Chrome, con lo que se cierra un caso antimonopolio que comenzó en septiembre de 2023.

Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. determinó que la empresa también puede seguir pagando a otras para preinstalar productos, pero no puede tener contratos de exclusividad que condicionen pagos o licencias.

En tanto, Google podrá seguir pagando a Apple por ser el motor de búsqueda predeterminado en los iPhone.

Las acciones de Apple subían más de un 2,5 %, tras la apertura del parque neoyorquino.