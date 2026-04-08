La Semana Santa, una fecha profundamente arraigada en la tradición religiosa de nuestro país, se ha consolidado también como una pausa estacional con alto impacto en el consumo. Es un periodo que combina fe, encuentro y movilidad, reorganizando hábitos, dinamizando economías locales y ampliando ocasiones de consumo en categorías clave como alimentos y bebidas. Según Mincetur, este año se movilizarán 1,9 millones de personas, lo que generará un impacto de más de US$220 millones.

Sin duda, este escenario impulsa nuevas dinámicas en el consumidor. Las personas salen de la rutina, priorizan espacios de encuentro y buscan experiencias que acompañen momentos de conexión, ya sean viajes cortos, reuniones familiares o actividades al aire libre. Todo ello genera una mayor demanda por formatos prácticos, productos listos para consumir y propuestas adaptadas a contextos más móviles.

La estacionalidad, en ese sentido, se convierte en una oportunidad estratégica. Permite identificar cómo evolucionan las necesidades en función del contexto y ajustar portafolios, canales y propuestas de valor.

En Semana Santa, por ejemplo, crece la preferencia por bebidas refrescantes, opciones individuales y presentaciones pensadas para compartir, así como alimentos asociados a consumo inmediato o de fácil preparación. A ello se suma una tendencia cada vez más clara: la búsqueda de alternativas más ligeras y balanceadas, que acompañen los distintos momentos de consumo.

Al mismo tiempo, esta fecha impulsa economías descentralizadas. El turismo interno y el comercio local cobran protagonismo, lo que exige a las empresas una mayor capacidad de adaptación logística y una comprensión profunda de las particularidades de cada mercado. No basta con tener presencia; es clave responder con agilidad.

Sin embargo, el consumidor que participa en esta dinámica no es el mismo de hace algunos años. Hoy, incluso en contextos de descanso, mantiene criterios de elección más exigentes. Busca conveniencia, pero también calidad y no renuncia a la coherencia con su estilo de vida. Y valora cada vez más las marcas que logran integrarse de manera natural a estos momentos.

En este contexto, emerge un consumidor más consciente, que evalúa no solo el producto, sino la experiencia completa. La preferencia por opciones con ingredientes más simples, propuestas bajas en azúcar o con beneficios funcionales refleja una transformación profunda: el bienestar se ha integrado en la decisión cotidiana, incluso en fechas estacionales.

¿Qué implica esto para las empresas? Primero, entender que las ocasiones de consumo son tan relevantes como el producto en sí. Segundo, desarrollar propuestas flexibles que respondan a distintos contextos, desde el hogar hasta el viaje, incorporando alternativas

que acompañen estilos de vida más equilibrados. Y tercero, fortalecer la capacidad de ejecución en territorios diversos, especialmente en temporadas de alta movilidad.

La Semana Santa confirma que el consumo no se detiene: se transforma. Las compañías que logren leer estas transiciones y actuar en consecuencia estarán mejor posicionadas para capturar valor, conectar con las personas y sostener su crecimiento en el tiempo.