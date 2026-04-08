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Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza el valor de la estacionalidad en el consumo moderno
Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza el valor de la estacionalidad en el consumo moderno
Por Augusto Bauer

La Semana Santa, una fecha profundamente arraigada en la tradición religiosa de nuestro país, se ha consolidado también como una pausa estacional con alto impacto en el consumo. Es un periodo que combina fe, encuentro y movilidad, reorganizando hábitos, dinamizando economías locales y ampliando ocasiones de consumo en categorías clave como alimentos y bebidas. Según Mincetur, este año se movilizarán 1,9 millones de personas, lo que generará un impacto de más de US$220 millones.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.