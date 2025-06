El Congreso ya se encuentra trabajando en un octavo retiro de los fondos de pensiones privados. Esto, a pesar de que la semana pasada el Ejecutivo publicó el reglamento de la Ley de la Reforma de Pensiones, y con el cual, en teoría, quedaban claros los candados para evitar nuevos desembolsos.

Si se llegara a aprobar una norma para un nuevo retiro, queda la duda de si el Ejecutivo la observaría. Consultado sobre este punto particular durante el Dia1 Summit 2025, el ministro Pérez Reyes, titular del MEF, solo enfatizó que quien retire dinero de su fondo no podrá recibir la pensión mínima a la que ahora las personas del sistema público y privado podrán acceder.

Aunque un octavo retiro es aún una posibilidad y no una realidad, es probable que el carácter del MEF se ponga nuevamente a prueba. La gestión de José Arista fue criticada, entre otras cosas, por no dar la pelea en el Legislativo con temas que lo merecían. Y aunque pasó desapercibido, la gestión de José Salardi decidió no observar la norma que permitió la liberación de la CTS hace algunas semanas.

Mucho se habla de la debilidad del MEF y de cómo este ministerio ha cambiado su firmeza y tecnicismo por una suerte de piloto automático en modo supervivencia. Es imposible deslindar el quehacer de un ministerio –cualquiera que este sea- de las decisiones y hasta negociaciones políticas, por lo que quien lidera una cartera no solo sabe y conoce las reglas de juego, sino que debe hacerse cargo de sus pasivos y activos, e incluso de decisiones de gestiones anteriores. Así lo hizo, por ejemplo, el exministro Óscar Graham que, en tiempos complejos, tuvo que preocuparse más por atajar golpes y no por patear al arco. La firmeza y la responsabilidad no son percepciones intangibles, son más bien cualidades que la ciudadanía reconoce y juzga rápido.

Día1 Summit 2025

Cerramos con esta edición el aniversario número 21 de nuestro Suplemento con el especial Día1 Summit 2025. ¡Hasta el próximo año!