Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La solicitud del concesionario de losinergminos ductos de Camisea para extender el plazo de entrega del reporte sobre la variación registrada el 1 de marzo de 2026 fue rechazada por Osinergmin, al no encontrarse sustento suficiente para considerarla como un caso excepcional.