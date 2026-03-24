La solicitud del concesionario de losinergminos ductos de Camisea para extender el plazo de entrega del reporte sobre la variación registrada el 1 de marzo de 2026 fue rechazada por Osinergmin, al no encontrarse sustento suficiente para considerarla como un caso excepcional.

El regulador indicó que, según la normativa vigente, el concesionario contaba con un plazo de 15 días hábiles para presentar el reporte.

La rotura del ducto generó que la capital y otras ciudades del.país tengan acceso restringido al gas natural.

“La ampliación solo procede en situaciones extraordinarias, imprevisibles e osinergmiirresistibles, vinculadas a fenómenos naturales o a daños ocasionados por terceros", dijo el regulador a través de un comunicado. En este caso, indicó, esos criterios no fueron acreditados.

Mientras tanto, la entidad continúa con la evaluación técnica de lo ocurrido con el servicio de transporte de gas natural y líquidos de gas natural en dicha fecha, con el fin de establecer sus causas y verificar si el concesionario cumplió con sus obligaciones. En función de los resultados, se podrían iniciar acciones administrativas sancionadoras.