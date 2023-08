Las exportaciones peruanas en el primer semestre del año sumaron poco más de US$ 30 mil 890 millones, lo que indica una leve contracción de -1.5% en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando el monto ascendió a US$ 31 mil 360 millones, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

En junio se observó un descenso de -6,5%, luego de 3 meses en azul: 8,9% en marzo, 7,9% en abril y 7,1% en mayo. Este comportamiento positivo (marzo-mayo), fue luego de una tendencia negativa de 5 meses que se inició en octubre del 2022 (-3,9%) y se extendió hasta febrero de este año (-12,6%).

Al respecto, el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales del gremio, CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla, alertó del retroceso de -6% de la oferta con valor agregado en junio último.

“Desde julio del 2020 no se veía un resultado negativo, lo cual es preocupante. Esperamos algunas políticas de gobierno a fin de reactivar la economía nacional y que nuestros principales socios comerciales no tradicionales, se recuperen, ya que los despachos dependen de la demanda internacional”, comentó.

De esta forma se refuerza la proyección del CIEN-ADEX, que hace unas semanas estimó que cerrarían este 2023 con un retroceso de -0,7% a consecuencia de los conflictos sociales, condiciones climatológicas adversas, una baja cotización de los ‘commodities’ y menores expectativas de crecimiento mundial.

Primer semestre

Cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, refieren que, entre enero y junio, el sector tradicional (US$ 22 mil 208 millones 874 mil) acumuló el 71,9% del total y presentó una caída de -3.3%.

La minería tradicional (US$ 18 mil 865 millones 043 mil) lideró los envíos al registrar un aumento de 7%; sin embargo, los otros 3 rubros cerraron en rojo, pesca tradicional (-28,5%), petróleo y gas natural (-37,7%) y agro tradicional (-55,2%).

Sus principales productos fueron el cobre (US$ 9 mil 787 millones 793 mil) y oro (US$ 3 mil 642 millones 302 mil), que representaron el 60,5% del total. Se sumaron los cátodos de cobre refinado, gas natural licuado, minerales de cinc y otros.

Se despacharon a China (US$ 10 mil 770 millones 347 mil), con el 48.5% del total. Otros fueron EE.UU., Japón, Canadá, Corea del Sur, India, Brasil, Suiza, España, Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

No tradicional

La oferta con valor agregado (poco más de US$ 8 mil 681 millones) creció 3,3% y logró una participación de 28,1%. Resaltó la agroindustria (US$ 3 mil 722 millones 244 mil), con un alza 6%. Las uvas frescas y paltas ocuparon los 2 primeros lugares en el ranking.

Segundo en el ranking se ubicó la pesca para consumo humano directo, que sumó US$ 1.111 millones 448 mil, incrementando sus envíos en 31.3%. La partida más destacada fue la pota congelada, seguida de pota preparada o en conserva; hígados, huevas y lechas; langostinos enteros congelados, entre otras.

Además, se exportó productos del rubro químico (US$ 968 millones 843 mil), siderometalurgia (US$ 795 millones 171 mil), minería no metálica (US$ 650 millones 918 mil), prendas de vestir (US$ 586 millones 576 mil), textiles (US$ 221 millones 315 mil), varios (US$ 220 millones 012 mil) y maderas (US$ 54 millones 313 mil).

A pesar de sufrir una contracción de -5.2%, el principal mercado fue EE.UU. (US$ 2 mil 320 millones 570 mil), seguido de Países Bajos (US$ 657 millones 216 mil), Chile (US$ 622 millones 401 mil) y China (US$ 566 millones 425 mil). Otros fueron Ecuador, España, México, Colombia, Brasil y Corea del Sur.