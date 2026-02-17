Alicorp: ventas alcanzan S/11.764 millones al cierre del 2025

La compañía Alicorp presentó sus resultados anuales ante la Superintendencia del Mercado de Valores. En ese sentido, al cierre del 2025, las ventas consolidadas anuales fueron de S/11.764 millones, 11% más que en 2024.

En términos de Utilidad Bruta alcanzó los S/3.103 millones, 8% más que la reportada un año antes. Este resultado fue respaldado por el buen desempeño de sus negocios en Perú y por la incorporación de Refinería del Espino que fue adquirida en septiembre de 2024 y de Jabonería Wilson que se incorporó a Alicorp en octubre de 2025. Por su parte, el Ebitda ajustado fue de S/1.777 millones, 10% mayor al resultado del 2024, que refleja el impacto positivo del crecimiento tanto orgánico como inorgánico de la empresa.

Resultados anuales por negocio

Consumo Masivo Perú alcanzó una Utilidad Bruta de S/1.518 millones, lo que representa un crecimiento de 1% frente al año anterior, Por su parte, el Ebitda ajustado ascendió a S/808 millones. Estas acciones fueron parcialmente compensadas por el destacado desempeño de categorías como salsas, donde se impulsaron iniciativas de valor, entre ellas el relanzamiento de la marca AlaCena; reafirmando la solidez de su portafolio.

En cuanto al negocio de Consumo Masivo Internacional, este registró S/223 millones de Utilidad Bruta y un Ebitda ajustado de S/37 millones. Si bien los resultados incorporan, desde octubre de 2025, los resultados de Jabonería Wilson, el negocio en Bolivia siguió afrontando desafíos debido al contexto macroeconómico y al efecto del tipo cambiario.

B2B (Alicorp Soluciones) obtuvo una Utilidad Bruta de S/695 millones, 16% más que al cierre del 2024, mientras que su el Ebitda ajustado creció 13%, cerrando el 2025 con S/ 428 millones, los cuales provinieron del buen desempeño de categorías como salsas y aceites domésticos, soportado por iniciativas estratégicas que generaron mayor valor a sus clientes, en medio de un contexto competitivo dinámico.

Resultados del cuarto trimestre

Alicorp también reportó que durante el último trimestre del año, se continuó observando un escenario altamente competitivo en Perú, así como un contexto desafiante en Bolivia, resultando en un Ebitda ajustado de S/436 millones, un 14% menos que el mismo período del año anterior.

Este resultado también refleja una visión de largo plazo orientada a consolidar el crecimiento sostenible, fortalecer la posición competitiva de Alicorp y capturar nuevas oportunidades de valor en sus principales mercados; a través de mayores inversiones estratégicas en capacidades comerciales y fortalecimiento de marcas.