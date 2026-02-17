Alicorp: ventas alcanzan S/11.764 millones al cierre del 2025

Resumen

Alicorp también reportó que durante el último trimestre del año, se continuó observando un escenario altamente competitivo en Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La compañía Alicorp presentó sus resultados anuales ante la Superintendencia del Mercado de Valores. En ese sentido, al cierre del 2025, las ventas consolidadas anuales fueron de S/11.764 millones, 11% más que en 2024.

