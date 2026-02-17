Hogares consolidan niveles de ahorro y marcan récord en 2025

Resumen

Entorno macroeconómico favoreció expansión del ahorro en 2025. (Foto: Freepik).
El ahorro de las personas se expandió en 17,9% durante 2025, acelerándose frente al 14,3% observado en 2024 según el reporte semanal de Scotiabank. En términos de monto, se registró un flujo positivo de casi S/38.000 millones, acumulando un saldo de S/247.000 millones (a un tipo de cambio constante de S/3,36).

