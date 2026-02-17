Hogares consolidan niveles de ahorro y marcan récord en 2025

El ahorro de las personas se expandió en 17,9% durante 2025, acelerándose frente al 14,3% observado en 2024 según el reporte semanal de Scotiabank. En términos de monto, se registró un flujo positivo de casi S/38.000 millones, acumulando un saldo de S/247.000 millones (a un tipo de cambio constante de S/3,36).

De acuerdo al informe, este desempeño fue respaldado por un entorno macroeconómico favorable: bajo nivel de inflación que incrementa la capacidad adquisitiva de las personas y da mayor espacio al ahorro, mientras que el mercado laboral mostró una recuperación sólida, donde la PEA adecuadamente empleada avanzó en 11,8% y los ingresos se incrementaron en 9,0%.

Este resultado marca un récord exceptuando el 2020, año atípico por pandemia en el que se efectuaron cuatro retiros extraordinarios de AFPs, que sumaron S/ 33.700 millones y las personas priorizaron el ahorro. La situación actual, sin embargo, es distinta dada la estabilidad del entorno macroeconómico.

Ahorro regulado

El ahorro regulado en el sistema bancario, conformado por los depósitos en la cuenta sueldo (ahorro), los depósitos vista y los depósitos CTS, registró un sólido crecimiento de 19,6% al cierre del 2025. Los depósitos de ahorro lideraron este desempeño, con un crecimiento de 18,1%, acumulando un saldo de S/128.200 millones. Estos depósitos son el componente más importante del ahorro de las personas con una participación del 52%.

Este tipo de ahorro mantuvo una dinámica favorable creciendo a doble dígito durante el año, con un impulso adicional en los últimos dos meses debido a que los retiros de fondos de AFP se estacionan inicialmente en estas cuentas.

“Estimamos que dicho flujo adicional fue de alrededor de S/6.000 millones, equivalente al 20% de los S/27.000 millones que estimamos en retiros. El impulso continuaría reflejándose durante los primeros meses del año”, indica el reporte.

Por otro lado, el saldo de depósitos en cuentas CTS alcanzó los S/6.500 millones, creciendo 10,2% anual. Este resultado responde a un efecto base, ya que en 2025 se observaron menos retiros que en 2024 ante la expectativa de que la libre disponibilidad de fondos se mantendrá hasta fines del 2026.

A pesar de ello, el saldo actual es todavía 60% menor de lo registrado en prepandemia debido a los retiros continuos efectuados desde el 2020. Estos depósitos representan apenas el 2,6% del total de los depósitos, cuando antes superaban el 10%.

Ahorro discrecional

El ahorro discrecional, conformado por los depósitos a plazo, los fondos mutuos y los fondos sin fin previsional, registró un crecimiento de 15,6% al cierre del año. El patrimonio administrado por los fondos mutuos para personas naturales sostiene el ahorro discrecional, habiendo registrado un sólido crecimiento de 40% durante el 2025. En términos de monto, el saldo se encuentra en un nivel récord de S/49.300 millones.

Los depósitos a plazo ingresaron a terreno negativo en 2025, registrando una caída de -0,6% y un saldo de S/51.000 millones. Por último, los fondos sin fin previsional, que representan el 1,0% del ahorro total, cerraron el año con un crecimiento de 19,0% y acumula un saldo de S/2.500 millones.