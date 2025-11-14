Amazon lanzó hoy su marca “Amazon LEO” como denominación comercial del servicio de internet satelital que prestará próximamente a través del desarrollo Project Kuiper, y que DirecTV Latin America comercializará en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, y Sky, en Brasil.

En esa línea, DirecTV Latin America y Sky Brasil serán las encargadas de desarrollar el mercado de internet satelital de este proyecto en Sudamérica. Amazon destacó que ambas compañías tienen un fuerte y amplio poderío logístico en la región para el negocio de las telecomunicaciones, con más de tres décadas de experiencia en los mercados.

Con el servicio de internet satelital, DirecTV Latin America y SKY Brasil ampliarán y diversificarán la propuesta de conectividad que el Grupo Werthein está desplegando en Sudamérica a través de fibra óptica.

Asimismo, el servicio de internet satelital será un aporte fundamental para impulsar la inclusión digital en comunidades urbanas y rurales, facilitando comunicaciones de alta velocidad y estabilidad para la educación, la salud, el comercio y el desarrollo sostenible.

El nuevo servicio tendrá precios accesibles, así como una red de órbita que, según Amazon, garantiza velocidades superiores y menor latencia, ideal para streaming, videollamadas y gaming.

Cabe precisar que, a través de seis lanzamientos, la compañía estadounidense ya alcanzó la totalidad de 153 satélites puestos en Órbita Terrestre Baja (LEO, por sus siglas en inglés), como parte de su progresivo plan despliegue de la constelación con la que brindará internet en todo el mundo.

Se prevé que el año próximo inicie una progresiva comercialización del servicio de internet satelital desde el sur hacia la línea del ecuador, en sintonía con el despliegue que irá teniendo la constelación, que alcanzará los 3.236 satélites que se ubicarán a unos 630 kilómetros de la superficie terrestre tras más de ochenta lanzamientos.

El sistema integrará satélites, estaciones terrestres y terminales de usuario compactas, con el objetivo de atender a clientes residenciales y empresariales, con una inversión que, según anunció la compañía, alcanzará los US$10.000 millones.