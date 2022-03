Conforme a los criterios de Saber más

En entrevista, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Antonio Amico, brinda un balance sobre la realidad del sector inmobiliario en el Perú. Asimismo, adelantó que el Ministerio de Vivienda avanza hoy en la elaboración de los nuevos reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano, que data de la administración de Francisco Sagasti.

—¿Existe aún una retracción en las decisiones de inversión en el sector inmobiliario?

El año pasado se han colocado aproximadamente 12.000 unidades de vivienda, que no es lo que realmente necesita el mercado. Se necesita mucho más. Todos somos testigos de la inestabilidad política y por ende ésta afecta a los otros sectores. Si el Gobierno no da señales claras de política y de estabilidad, es bien difícil para los desarrolladores poder planificar la ejecución de un proyecto. Antes de empezar un proyecto, nos hemos tomado entre uno y dos años para analizar las distintas opciones de terrenos. Pero si tú ves que, por un lado, el Gobierno no da noticias claras o que falta presupuesto al fondo MiVivienda, ya no se hacen planes de largo plazo. Ya no se hacen planes a cinco años, sino a cinco meses.

—Sobre MiVivienda, existe la propuesta de las inmobiliarias de actualizar los valores tanto del bono como de las viviendas que aplican al crédito. ¿Se ha conversado esto con el actual ministro?

Hoy trabajamos estrechamente con Rodolfo Santamaría, viceministro de Vivienda y quien ha sido director del fondo Mivivienda. Con él llevamos una agenda. Uno de los puntos es el que tú mencionas. Lo que nos comentó el viceministro es que estaban cerca de actualizar el valor de estos bonos. Se necesitaba, por un lado, la actualización de la UIT y también el índice de precios al consumidor. Otro tema que entiendo que están considerando como un componente es el alza de los precios de materiales de construcción. Están en esos análisis.

—Para ustedes, ¿cuánto debería ser este incremento?

Los materiales de construcción han aumentado entre 15 y 24%. Si quieres sacar una media, sería de 15%. Ese debería ser lo que deben considerar. Se está analizando los ingredientes para ver cómo quedaría la actualización.

—El año pasado vimos que el fondo MiVivienda se quedó sin financiamiento. En ese entonces, se comentó que ello frenaría la nueva oferta. ¿Qué se ha sugerido al ministro para que ello no vuelva a ocurrir?

Eso va de la mano de las decisiones para proyectos de inversión. Si tú ves que no hay fondos suficientes para los bonos y que en algún momento “el caño se va a cerrar”, se podría quedar al aire con algún proyecto. A la fecha, comparado con el año pasado, les hace falta el 50% de presupuesto. Creemos que las conversaciones con el Ministerio de Economía están avanzando y llegan a buen puerto. El sector que más necesita de vivienda son los segmentos C y D, donde está la mayor demanda. Al año se requieren cerca de 190 mil unidades de vivienda. En el mejor de los casos, solo se llega a 40 mil de oferta. Eso sin contar que existen décadas de déficit. Tenemos una demanda insatisfecha y una oferta que debemos activar. La única opción es el acceso al crédito.

—¿Qué otros programas son importantes? En algún momento se discutió mucho sobre el programa Renta Joven o la posibilidad de un mercado formal de alquileres.

El mercado de vivienda debería estar compuesto, por un lado, de compraventa y, por otro lado, de alquiler. Hay que tener en cuenta una cifra clave: si analizas el universo del desarrollo urbano en el Perú, solo el 7% es formal. De ese 7%, seis puntos equivalen a la oferta que ponen sobre la mesa los gremios inmobiliarios y solo un punto representa lo que hoy pone MiVivienda.

—Refiriéndonos al mercado inmobiliario, ¿aún existe terreno disponible en Lima para nuevos proyectos inmobiliarios?

Lo que es Lima Moderna, está prácticamente agotándose. Para satisfacer la demanda, ya no se encuentran grandes paños de terreno para nuevos proyectos en el casco de la ciudad o en Lima Moderna. Lo que tienes que buscar son las fronteras de la expansión urbana, llámese Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Ahí hay buenos e importantes desarrollos. En nuestro gremio, tenemos edificadores y habilitadores urbanos. Entre las empresas que tenemos, representan el 90% de la habilitación urbana del Perú. Por experiencia, te podemos decir que para avanzar con ello se requiere que las empresas prestadoras de servicio avancen en su trabajo. Si tú hablas con Sedapal y le pides agua para un proyecto, ponen condiciones.

—La solución para ese y otros problemas del sector estaban consideradas en la Ley de Desarrollo Urbano, pero entiendo que aún no se reglamenta.

Esta fue una iniciativa de la administración del señor Sagasti. La hicieron tan rápido que, la verdad, algo que pudo ser una buena idea se perdió en los detalles. La implementación de la ley y el reglamento. Eso contemplaba una estructura de tres reglamentos. Uno de zonificaciones, otro de generación de suelo y el tercero sobre el tema tributario. Hemos trabajado por invitación del Ministerio de Vivienda dando comentarios. Hay una mesa de trabajo y se ha pedido a los gremios para dar opinión. El primer reglamento ya está prácticamente terminado. Hay temas que no se han interpretado bien. Los planes de desarrollo urbano no están actualizados y a eso se está apuntando.

—En líneas generales, qué factores marcarán la velocidad de las colocaciones este 2022.

La actividad estará en vivienda de interés social, que es el sector con la demanda más grande insatisfecha. En la medida que se cumplan los puntos mencionados, reglas claras y presupuesto, se podrá avanzar. Por cada sol que pone el Gobierno en Techo Propio, tiene un movimiento económico de S/1.5 y por cada sol que pone en MiVivienda, tiene un movimiento económico de S/2.8. Se reactivaría mucho la economía y el sector. En Chile, cada vez que quiere crecer, le pasa fondos al Ministerio de Vivienda para bonos y subsidios. No son gastos, son inversión.

