Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento de 0,5% en febrero con relación a enero. Foto: Freepik
En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento de 0,5% en febrero con relación a enero. Foto: Freepik
Por Redacción EC

El crecimiento interanual de los créditos hipotecarios registró una tasa de 7,1% en febrero de 2026, sumando un saldo de S/75.447 millones hasta dicho mes, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.