El crecimiento interanual de los créditos hipotecarios registró una tasa de 7,1% en febrero de 2026, sumando un saldo de S/75.447 millones hasta dicho mes, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Este incremento de los préstamos para la compra de viviendas estuvo principalmente favorecido por el aumento interanual de los créditos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que se expandieron un 8,0% interanual en febrero.

En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento de 0,5% en febrero con relación a enero, impulsado por los préstamos concedidos en soles, los cuales avanzaron 0,6%.

Asimismo, el BCR señaló que se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para la adquisición de viviendas.

En febrero de 2026, solo el 5,5% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles.