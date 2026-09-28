El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en julio de 2026, el sector construcción creció 9,9%, impulsado por el mayor dinamismo de las obras privadas y públicas.

En lo que va del año, el sector acumuló un crecimiento de 10,7%. Por otro lado, en términos desestacionalizados, el sector se expandió 1,2% respecto al mes previo.

Por otro lado, el consumo interno de cemento se incrementó 10,2% en julio, debido a los mayores despachos de Yura en el sur del país (+15,9%); y de Pacasmayo en el norte (+11,5%). Asimismo, el BCR indicó que los despachos de Unacem aumentaron 5,0%.

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Además, el avance de obras públicas registró un aumento de 9,5% por la mayor inversión de los gobiernos regionales en 18,2%, nacional en 10,1%, y locales en 3,6%.

Según el tipo de obras, aumentó la inversión en obras de construcción de edificios no residenciales, servicios básicos, infraestructura vial y en obras de prevención de riesgos.