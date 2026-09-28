El consumo interno de cemento se incrementó 10,2% en julio, debido a los mayores despachos de Yura en el sur del país y de Pacasmayo en el norte. Foto: GEC.
El consumo interno de cemento se incrementó 10,2% en julio, debido a los mayores despachos de Yura en el sur del país y de Pacasmayo en el norte. Foto: GEC.
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en julio de 2026, el sector construcción creció 9,9%, impulsado por el mayor dinamismo de las obras privadas y públicas.

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