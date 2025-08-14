Fernando Ureta asume funciones de manera inmediata. Foto: GEC.
Fernando Ureta asume funciones de manera inmediata. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

anunció la incorporación de Fernando Ureta, quien asume el cargo de Gerente País en reemplazo de Alfredo Mastrokalos, así lo informó Perú Retail.

La compañía indicó que la decisión responde a nuevos desafíos personales y profesionales que Mastrokalos ha decidido emprender.

Durante su última gestión, Alfredo fortaleció el posicionamiento de Cencosud en el mercado local, contribuyendo al crecimiento sostenido y la expansión de la compañía”, indicó Cencosud.

Por su parte, Ureta, quien asume funciones de manera inmediata, se desempeñaba hasta ahora como gerente de Operaciones de Jumbo en Chile, cargo que ocupó desde 2017.

Fernando Ureta es ingeniero en alimentos por la Universidad de Chile, cuenta con una trayectoria de 26 años en Cencosud. A lo largo de este periodo se ha desempeñado en cargos como gerente de Local, gerente Zona Sur y gerente comercial de Jumbo.

En los próximos días, Ureta y Mastrokalos trabajarán de manera conjunta para garantizar una transición ordenada y fluida”, adelantó la compañía.

