Las medidas tomadas por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 en el país han sido, para la Cámara de Comercio de Lima, positivas.

En esa línea, a través de un comunicado, han saludado la labor del Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para proteger la salud de los peruanos.

Sin embargo, también consideran necesario que se proteja la economía del país, que son “fuente de alimento y salud” de los hogares en el país.

“Son 4 millones de trabajadores pertenecientes a las planillas de más de 2 millones de empresas que no pueden trabajar, que no pueden prestar servicios, que no pueden vender bienes que le permitan la generación de ingresos y por lo que corren el riesgo de no poder pagar sus obligaciones”, se lee en el comunicado del gremio empresarial.

En esa línea es que han pedido al Gobierno la ejecución de un “Plan de Protección del Empleo” que permita asegurar el pago de remuneraciones de los trabajadores, la continuidad de la cadena de pago y la preservación de los puestos de trabajo.

“Con las medidas sanitarias y económicas correctas no solo vamos a salir victoriosos de esa guerra por la salud, sino que evitaremos que su victoria nos haga entrar en una batalla por salvar los empleos de los peruanos”, agregó.

A estimación del gremio, la magnitud de las medidas deben ser fiscales, financieras y laborales; las cuales deberían ser “del orden del 5% del PBI”.

Gremio pide trabajo para proteger la economía. (Foto: Andina)

¿Cómo saber si recibiré el bono de S/ 380 en el Perú?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprobó el padrón de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema que recibirán el subsidio ordenado por el Gobierno para disminuir la afectación económica por efecto del coronavirus. A los beneficiados se les otorgará S/ 380.

La titular del Midis, Ariela Luna, explicó que queda pendiente que el Gobierno informe quiénes acceden al subsidio y dónde lo cobrarán. “A partir de sábado o domingo se tendrá disponible una plataforma para ubicar esos datos, con solo poner su número de DNI tendrán acceso a esos datos”.