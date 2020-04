El tiraje de la mayoría de medios impresos de comunicación se ha reducido a la mitad desde el estado de emergencia declarado por el Gobierno. Esto, debido a la paralización de las actividades de las empresas que suelen invertir en publicidad, la fuente de ingreso más importante para este sector, explica Maria Eugenia Mohme, presidenta del Consejo de la Prensa Peruana.

Ante este escenario, Mohme recalca que, de no existir un apoyo del Estado, se podría avecinar una crisis que culmine en el colapso de los medios de comunicación.

—¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en esta coyuntura?

El rol de los medios de comunicación es fundamental. Es la época en que debemos funcionar justamente para poder informar a la población de manera adecuada y contrarrestar información falsa que circula. Esta información lo que hace es infundir temor y confusión en los ciudadanos. Por eso es vital que los medios de comunicación sigamos operando.

—¿Cómo ha cambiado la dinámica de los medios impresos desde el estado de emergencia?

Desde el trabajo en las salas de redacción, ahora tenemos mucho más teletrabajo. Ya ahora se hace todo más con indicaciones del editor con el redactor que asigna la comisión. El contacto físico ha disminuido notablemente en las salas de redacción. El cierre es más temprano, es inevitable. Ahora, [en diarios como La República] cerramos casi a las 4 de la tarde para enviar todas las notas, porque el editor y director tiene que sacar la portada. Entonces ya no se espera hasta tan tarde como antes para tener la última noticia sino que ahora se tiene que cerrar con lo que tienes.

—¿Qué cambios ha implicado en la logística?

Sobre la parte del reparto del periódico, es importante destacar el rol del canillita, quien tiene el contacto en la calle, que sale a repartir el periódico. Por eso me parece importante que se deba considerar al periodista —incluyendo a todos los que forman parte del periódico—, y al canillita como personal de riesgo para que tengan alguna ventaja en que se le haga una prueba de coronavirus. Porque es una población de riesgo y para que puedan desempeñar con mayor seguridad su trabajo.

Quisiera invocar a las autoridades, porque no queda claro si el bono de 380 soles para la población más vulnerable alcanza al canillita. Porque hablan del padrón del Midis, y los independientes, pero no tenemos claro en dónde está considerado el canillita en este bono

Por el lado de la prensa, a pesar de las dificultades que te comento, ha tenido una campaña el 20 de marzo con la portada unificada de Yo me quedo en casa. Así, casi el 80% de los periódicos impresos salimos con esa portada para dar el mensaje a la población que si se quiere frenar la expansión del coronavirus debemos quedarnos en casa, movernos la menor cantidad de personas posible.

Campaña Yo me quedo en casa del 20 de marzo del 2020.

—¿Qué medidas de seguridad y protocolos se sigue con los canillitas?

A los canillitas se le entrega mascarillas, que es fundamental. Se les está dando las charlas para la higiene permanente también.

—¿Cómo ha impactado el estado de emergencia al tiraje de los medios impresos?

Tienes que tener en cuenta que el principal ingreso de los medios de comunicación es la publicidad, y en el caso del medio impreso es el tiraje también. Definitivamente ha bajado el tiraje, algunos periódicos han disminuidos las páginas, otros han dejado la versión impresa. Nosotros [La República] hemos disminuido algunas páginas, el tiraje está probablemente en el 50% del tiraje usual.

Además, los medios impresos ahora están en una transformación del impreso al digital, y a la suscripción. Entonces nos agarra la crisis en medio de esta evolución. Creería que deben estar en un 30% los ingresos usuales [de los medios impresos de comunicación].

—¿Qué medidas se han visto en otros países para sobrellevar el impacto de COVID-19 en los medios de comunicación?

Nosotros esperamos las medidas que dará el Gobierno para apoyo de la mediana y gran empresa. En otros países ayudan con la compra de papel, por ejemplo. La ministra ha prometido aterrizar un poco más las medidas para las empresas. Nosotros esperamos las medidas esta semana.

Queremos tener un panorama más claro, porque lo que nos han dado es “va a existir este tipo de medidas”. Lo que queremos es esta semana tener un panorama más claro para así propiciar un acercamiento, y decir “esto es la crisis de nuestra industria y qué podemos hacer al respecto”.

—¿Qué efectos tendría el que no se de una ayuda del Estado a los medios de comunicación?

[Si no sucede], definitivamente los medios de comunicación colapsarían. Somos una industria que requiere de un apoyo del Estado, solos no podríamos salir de la crisis, porque es una cadena. Al entrar en esta etapa de confinamiento, se paralizan las actividades y las empresas no colocan publicidad. Y nosotros no tenemos ingresos, pero igual tenemos las obligaciones de pago, de planilla, insumos, en general. Entonces, definitivamente solos de esta crisis no vamos a salir. Tenemos que esperar las medidas que el gobierno va a tener que darnos.

—¿Se acerca una crisis en el sector?

Yo si pensaría que sería dramático un colapso de los medios de comunicación. Porque es la forma en que la población se informa de la manera más veraz, entonces sí es fundamental que los medios sigamos subsistiendo. Yo tengo la esperanza de que el Estado está priorizando primero la salud y contención [del virus], luego la atención a los más vulnerables, y ahora sí tiene que ver cómo se recupera la economía del país con la mediana y gran empresa.

—¿Cuánto tiempo más podrían esperar los medios de comunicación?

No me atrevería a decir un plazo, pero es corto. Deben ser medidas rápidas, porque cuando se reactive, todo va a ser lento. Entonces por más que el lunes empiecen a moverse y se permita la circulación, eso nos va a demandar uno o dos meses más o menos para volver a la normalidad. Yo consideraría que en un par de semanas el Gobierno debería estar dando medidas que nos ayuden tanto a medios de comunicación como a otras industrias.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

____________

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.