El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que ha solicitado a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), reducir aún más la tasa de interés de referencia de la política monetaria para impulsar la economía en medio de la emergencia nacional decretada por el coronavirus (COVID-19).

“La tasa del BCR es una tasa referencial muy baja. Pero no solo ello. Le hemos pedido al presidente del BCR que la baje aún más”, señaló en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Ante el impacto del coronavirus en la economía, el BCR redujo en 100 puntos básicos su tasa de interés, desde 2.25% a 1.25%. No obstante, el domingo Velarde anunció que están evaluando una reducción adicional, medida que estaría en línea con el pedido de Vizcarra.

“Se trata de que la economía recupere su movimiento y no se pare. No es tiempo de tener margen de utilidad, aquí la utilidad es no romper la cadena de pagos”, apuntó.

Sobre el paquete de garantías que prepara el BCR para garantizar que las empresas continúen como sujetos de crédito, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, indicó que las condiciones serán favorables.

“Estamos afinando los detalles de las tasas de interés. Se está pensando en la tasa del BCR más un diferencial que cubra los costos operativos de las entidades financieras”, anotó.

