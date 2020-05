En medio de los avances para la reactivación de la economía, conversamos con el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez, sobre cómo avanza el Ejecutivo y el impacto que sufrirán ambos sectores.

—Usted ha comentado que entre ayer y hoy saldría el protocolo para los restaurantes. También saldrá un documento de criterios territoriales, y luego las empresas deberán presentar sus planes al sector respectivo. Existe preocupación sobre la duración de los procesos. ¿Cómo se maneja la situación?

Esto va a depender de cada una de las empresas en el sentido de cómo implementan [sus operaciones] y qué tan rápido van presentando sus expedientes. Los procesos se están planificando de manera que sea muy rápida; las autorizaciones van a ser inclusive virtuales. Estamos diseñando un proceso lo más expeditivo posible dentro de lo complejo que es implementar protocolos de esta naturaleza, pero también entendiendo que necesitamos optimizar el tiempo para viabilizar el inicio de actividades; y en particular queremos que esta fase pueda desarrollarse como lo esperamos, para lograr que hacia finales de mayo cerca del 70% de la economía esté funcionando.

—Canatur dice esperar que los restaurantes puedan operar desde el 15 mayo. ¿Es factible esta fecha?

En el caso de los restaurantes, si se sacan estos documentos en estos días que estamos previendo, tomando en consideración el tiempo que puede tardar la autorización y registro, creería que los primeros podrían estar funcionando en la modalidad de entrega a domicilio o recoger en tienda a partir del lunes 11 [de mayo]. […] Esto va a implicar que los restaurantes entreguen su plan de vigilancia, que es parte del proceso e igual tienen que implementarlo. Si hay algún retraso en el proceso, eso va a empujar algunos días más también la autorización.

—El mismo gremio afirma también que menos de 1% del total de restaurantes en el país, que serían más de 250 mil, va a poder operar con todos estos requisitos. ¿Coinciden con esta cifra?

Coincidimos en que pueden ser alrededor de 2.000 empresas las que pueden sumarse en las semanas de este mes.

—El delivery ha estado en debate. La ministra de la Producción señala que ya se está viendo la posibilidad de que las apps que dan este servicio operen. ¿Es así?

Lo que se espera es que el reparto sea vecinal-distrital, y aquellas empresas que tengan una mayor capacidad con sus trabajadores podrán hacerlo interdistritalmente solo cuando se permita. En el caso de las aplicaciones, he tenido conversaciones con las tres apps que están en el país, y hubo reuniones entre el viceministro de Trabajo, de Turismo y las empresas, para ir organizando la información. He encargado también al Cenfotur [Centro de Formación de Turismo] que nos apoye en la elaboración de los protocolos, y ya están trabajando con las aplicaciones para estructurar el protocolo oficial. […] Esto va a ser un proceso. Las apps tienen una gran fortaleza que es la tecnología, y tienen un mayor control del flujo de los repartidores. También hay muchas cosas por resolver.

—¿El tema de la seguridad, por ejemplo?

Al ser estas empresas intermediarias, no tienen un vínculo con este triángulo que son los restaurantes o proveedores, los clientes y los repartidores. No solo tenemos que asegurarnos de que el cliente reciba el producto de una manera óptima sin posibilidad de contagio; tenemos que asegurar que el propio repartidor cuente con los elementos que garanticen su salud, y ante alguna eventualidad, garanticen su atención.

—Su sector tiene una de las tareas más complejas con dos rubros que pueden verse fuertemente golpeados a nivel global. Por el lado de turismo, comentó que a partir de junio podrían empezar a abrirse el transporte interprovincial. ¿se mantiene el mes?

Lo concreto ahora es que se ha aprobado una primera fase. Quiero ser muy contundente en que el inicio de cada fase va a depender de una evaluación muy profunda respecto de cómo va la evolución de la epidemia en el país y las condiciones. Teniendo eso como premisa, si las condiciones sanitarias nos permiten pensar en una segunda fase con las características que estamos planificando, se va a hacer. Si no, se va a tener que modificar.

“A pesar de que el Gobierno ha salido con los fondos de Reactiva y el FAE Mype, que también están beneficiando a empresas del sector turismo, pensamos que todavía hay espacio para el diseño de mecanismos de crédito más especializados”.



—Para el turismo hay algunas actividades permitidas en esta primera fase. ¿Cómo avanza su sector con los protocolos para sus operaciones?

Relacionado al sector turismo está el reinicio de los hoteles categorizados. Vemos que están funcionando algunos en el marco de la emergencia para mantener alojados a turistas que no han podido retornar a sus países, a los que retornan a sus regiones, pero hay una necesidad de mayor capacidad de atención de estos establecimientos porque también se está trasladando a personal policial, salud, personas de distinta índole. Empezar actividades también involucra traslados a partir de las necesidades de algunos peruanos. Por eso vamos a empezar a abrir la actividad de hoteles. Ya tenemos bastante listo el protocolo, y también va a ser parte de lo que se va a publicar.

Por el lado de Comercio Exterior tenemos lo relacionado a órdenes de exportación que han vencido o están por vencer. Recordemos que el comercio internacional no está restringido, nunca lo estuvo. Pero sí la producción. Algunos sectores se han quedado con producción a medio terminar para cumplir con pedidos que o han vencido o están por vencer en este tiempo. No podemos darnos el lujo de perder clientes que son tan complejos de conseguir y que recuperarlos va a ser también muy difícil. Queremos emitir un proceso para que las empresas que cuentan con órdenes de compra comprobables, que estén por vencer, completen esas órdenes de compra y puedan atenderlas.

—¿Este protocolo saldría hoy?

Es lo que queremos. Ese es el objetivo.

—Algunas aerolíneas en el país ya están ofreciendo boletos aéreos para viajar en junio. ¿Se están anticipando? ¿Tienen conocimiento de ello?

Yo creo que se están anticipando dado lo que también prevé cada empresa hace su propio análisis de la situación. Cualquier inicio tiene que ser autorizado y tiene que darse en el marco del control de la epidemia. En cualquier caso si es que alguna aerolínea está dando pasajes o abriendo la posibilidad de comercialización de pasajes en algunas fechas, y en esas no se manifiesta el inicio de las actividades, van a tener que hacer las reprogramaciones con sus clientes y lo que corresponda bajo la legislación peruana en ese aspecto. Es cierto también que todas las actividades no son iguales y algunas necesitan más tiempo para reiniciar su actividad. en el caso de las aerolíneas es evidente que necesitan tener un tiempo que les permita prever toda la logística de la situación y permitir que los vuelos puedan iniciarse. Es evidente que cada actividad tiene su propia naturaleza y algunas necesitas más o menos tiempo para manejar la situación.

—Gremios como AETAI y Canatur presentaron propuestas para beneficiar a sus actividades, a raíz del impacto que están sufriendo. Se pedían desde el sector medidas más focalizadas hacia sus operaciones. ¿Están evaluando aceptar alguna de estas propuestas?

El sector aerocomercial a nivel global está muy golpeado. Es una industria que mueve miles de miles de millones, que sus costos de operación son bastante elevados al igual que sus ingresos. Pero obviamente en estos momentos al no tener ingresos y si mantener costos elevados, están en una situación complicada en general. Hay aerolíneas que son de bandera de los países de origen y que obviamente están recibiendo ese tipo de salvataje. En el Perú no existe ninguna que tenga esas características. Pero eso no quiere decir que no estemos preocupados. El Perú y su geografía es tan compleja, y no podemos darnos el lujo de quedarnos desconectados ni por aire, ni por tierra. En ese sentido hemos conversado tanto con empresas de transporte interprovincial terrestre y aéreo sobre medidas que nos permitan evitar esa desconexión en el territorio nacional ante la situación económica que atraviesan.

Pero además tenemos a los hoteles, agencias de viaje, restaurantes, guías de turismo, artesanos, centros de convenciones, casinos y tragamonedas; es decir, la industria es diversa. Es bastante compleja y cada eslabón tiene su propia dinámica. Por eso nosotros desde Mincetur hemos hecho un plan con un paquete de medidas especializadas para el sector que tiene cuatro componentes: uno crediticio financiero, uno tributario, que en este caso es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), uno de inversión, de promoción y el regulatorio que tiene que ver con los protocolos. Nosotros estamos trabajando en todos los aspectos no tributarios y ya los hemos enviado como propuesta normativa para su análisis correspondiente, está en el MEF, y estamos trabajando con ellos para ver la mejor forma de salida del sector, que definitivamente es el más golpeado y va a tener en alguno de sus eslabones una posibilidad muy tardía para su recuperación.

“Estamos muy avanzados con lo que es el nuevo reglamento para agencias de viaje, que va a abrir la posibilidad del trabajo para las agencias de viaje de manera virtual”.



—¿Tienen algún plazos para analizarlas?

Algunas de estas medidas de una u otra manera están saliendo también con medidas transversales. Habíamos planteado un bono para los artesanos, los guías de turismo y de alta montaña que son los más golpeados en su actividad. Al ser tantas las personas que todavía están afectadas el Gobierno ha designado mejor hacer un bono universal. Esa propuesta reemplaza a la nuestra específica porque cubre a todo peruano que no ha recibido un bono y que no está en planilla.

—¿Y las demás medidas dirigidas al sector en sí, tienen algún plazo para analizarlas y aprobarlas?

Algunas ya han ido saliendo. El martes emitimos el Decreto Legislativo que nos permite crear el programa de competitividad para el sector artesanal, en el que vamos a poder utilizar recursos del sector para acompañarlo. Así paulatinamente van a ir saliendo algunas de las propuestas. Estamos muy avanzados con lo que es el nuevo reglamento para agencias de viaje, que va a abrir la posibilidad del trabajo para las agencias de viaje de manera virtual. Esto es parte de lo que estamos proponiendo para la segunda fase. Si tenemos éxito en lo que es el control de la pandemia y se empiezan a abrir los viajes interprovinciales, vamos a requerir agencias de viaje que soporten ese vínculo con los clientes. Sabiendo de la necesidad de mantener todavía la distancia social, estamos viendo de que se inicie con las agencias de manera virtual. Igualmente, tenemos el programa Turismo Emprende al que le hemos añadido un componente para artesanos. Y estamos trabajando con el MEF para estructurar un fondo incluso más potente para salir en apoyo no solo al sector o de los artesanos, sino en general a cualquier empresa del sector turismo que tenga emprendimientos innovadores. Estos son fondos concursables no reembolsables. Estas son las primeras medidas que están saliendo y vamos a ir avanzando conforme superemos las etapas de epidemia.

—El turismo es un sector muy intensivo en empleo. Sabemos que representa el 4% del PBI nacional. ¿Cuál ha sido el impacto en la industria en términos de empleo? ¿Se estima qué tan impactado se vería el ingreso de divisas?

Siempre estamos monitoreando los indicadores. Va a ser un año muy duro, definitivamente. No hay ningún agente económico relacionado al sector que no lo diga con esa claridad, menos lo podríamos hacer nosotros. Va a ser un año de retrocesos, y ya fuimos impactados de manera fuerte en el turismo receptivo. Para el Perú, este turismo significa un monto muy importante, genera divisas por más de US$5.000 millones anuales. [Por ello] a pesar de que el Gobierno ha salido con los fondos de Reactiva y el FAE Mype, que también están beneficiando a empresas del sector turismo, pensamos que todavía hay espacio para el diseño de mecanismos de crédito más especializados, que es lo que hemos trasladado al MEF en propuestas, para poder cubrir algunos eslabones que no están siendo atendidos por las características de su actividad y las características del sistema financiero peruano por estos dos programas.

—En EE.UU, se prevé que los vuelos internacionales no podrán retomarse sino hasta el 2021. ¿Podríamos ver un escenario similar en el Perú? ¿Cuántos menos turistas habrían ingresado al país por ello?

La situación de los países no es similar. En Europa algunos países que ya tienen más controlada la epidemia están hablando de reactivar los vuelos entre los destinos sanos. Eso va a ocurrir primero para el ámbito internacional. Más que una apertura generalizada de fronteras, lo que va a ocurrir es seguramente una apertura muy focalizada entre destinos que ya se consideren seguros y que los respectivos gobiernos tengan la tranquilidad de que los protocolos están implementados y no se van a generar nuevos brotes de contagio. Va a depender mucho de la evolución de cada país y como podremos abrir paulatinamente y de forma muy focalizada.

Si bien este año es posible que alguna de estas frecuencias se abra, nosotros estamos pensando que dependiendo de cómo evoluciona alguno de los países, tal vez hacia la tercera fase recién se puede estar pensando en alguna apertura internacional con destinos controlados. Pero va a depender de las condiciones sanitarias. Este año, dada esa complejidad, todos los esfuerzos de apoyo se dirigirán hacia el mercado interno. Seguramente va a ser el primero que se va a reactivar paulatinamente. Y ya pensar hacia un 2021 que podamos potenciar más de una promoción internacional conforme se va recuperando el turismo global. Este año vamos a hacer algunas campañas tácticas a nivel global porque necesitamos mantener el posicionamiento que ya habíamos ganado, y mantenernos en el recordatorio de la persona.

—¿Ya hay alguna proyección de cuánto podría caer la actividad o un rango?

En cuestión de cifras todo está evolucionando de forma muy dinámica y es muy difícil decir con exactitud qué va a ocurrir y qué no. Este año va a ser de retroceso importante para el sector turismo en sus cifras, tanto el receptivo como el movimiento interno, hay que tomar en cuenta las cifras que ya tenemos, que son públicas, que en marzo el turismo receptivo cayó cerca de 70%, en abril seguramente es de 100% porque todo el mes estuvo cerrada la frontera. Es evidente que hay unos indicadores muy desfavorables estos meses y van a ir evolucionando sobre todo en el segundo semestre. Vamos a ir viendo seguro una muy lenta apertura de estos movimientos tanto nacionales como internacionales, entonces no va a ser un año favorable.

—En Comercio Exterior, ¿hacia el segundo semestre podremos ver una mayor recuperación de los envíos peruanos?

Si bien esas actividades no han paralizado, como las actividades productivas si lo han hecho, obviamente hubo algunos choques de oferta en marzo y en abril. Esos son menores frente al impacto en el choque de la demanda, ante la desaceleración del comercio internacional. Esta pandemia generó perspectivas muy negativas respecto al crecimiento de la mayoría de economías, incluyendo a nuestros principales socios. Estoy hablando de la República Popular China. Eso ha significado una caída muy fuerte en la cotización de los principales metales, principalmente el cobre para nosotros; y ha generado que el primer trimestre del año las exportaciones de cobre caigan abruptamente. Siendo el principal producto de exportación peruano, es un año complejo por ese lado. Pero la agroindustria es el único sector que continúa siendo positivo. Habrá sectores en los que seguramente la demanda internacional va a recuperarse muy paulatinamente.

—Australia no ha sufrido tanto el impacto del coronavirus. ¿Se puede aprovechar este mercado para los envíos internacionales ahora que tenemos un tratado de libre comercio con dicho país?

Por supuesto. En paralelo iremos viendo el resto del mercado para seguir manteniendo nuestra presencia en los mismos. El riesgo en estos momentos está muy asociado a la logística mundial, sobre todo a las líneas navieras que también están pasando una situación compleja. La mayoría de los países dependemos de estas grandes naves para trasladar los productos. Tenemos que monitorear muy bien cómo funciona el mercado naviero internacional para poder estar preparados ante cualquier eventualidad.

—Sabemos que los esfuerzos del Gobierno hoy está en la contención del virus. No obstante desde su sector se estaba avanzando en ampliar nuestras relaciones comerciales con mercados como India y mejorando tratados con países como China. ¿Cómo han quedado estos avances? ¿Se están postergando las decisiones y con ello los plazos para los acuerdos?

Aquí somos transparentes. Teníamos pactadas reuniones con ambos países y por la pandemia se han diferido. En algunos casos es posible hacer reuniones por la vía virtual, en otros casos tendremos que esperar la posibilidad de que tengamos las reuniones correspondientes para la culminación de las mismas. Ese es un proceso que ha quedado ahora en pendiente y a la espera de u acuerdo entre las partes para poder retomarlo.

