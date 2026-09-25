El precio del dólar cerró este viernes 25 de septiembre en S/ 3.417, con un avance marginal de 0.03% frente a los S/ 3.416 de la jornada anterior. Aunque la cotización terminó prácticamente estable, durante la sesión fluctuó entre S/ 3.412 y S/ 3.432, mientras el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0.25%.

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“El dólar mostró un comportamiento más débil a nivel internacional, aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense permanecen elevados y continúan las expectativas de nuevos incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. El rendimiento del bono a 10 años se ubicó en 5,196%, con una caída aproximada de 1.2 puntos básicos, mientras el de 30 años avanzó 2.3 puntos básicos hasta 5,512%.

Las monedas latinoamericanas mostraron un comportamiento mixto, aunque varias cerraron con avances frente al dólar. El peso colombiano ganó 1,89%; el chileno, 0,19%; el mexicano, 0,13%; y el real brasileño, 0,05%. En materias primas, el petróleo WTI cayó 2,42% hasta aproximadamente US$92,32 por barril, mientras el oro avanzó 0,27%, la plata 0,83% y el cobre 0,02%.

En el mercado peruano se negociaron US$451.6 millones, un volumen 13,3% menor frente a los US$521 millones de la sesión anterior. La liquidez inicial de las empresas bancarias ascendió a S/10.700 millones y el Banco Central de Reserva (BCR) colocó S/3.500 millones en depósitos overnight, a una tasa promedio de 4,24%, además de S/500 millones en repos de valores a tres meses, a una tasa promedio de 4,60%. Los swaps de vencimiento compra no fueron renovados durante la sesión.

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“El mercado mantendrá la atención sobre los choques de oferta, la evolución del petróleo y los riesgos asociados al fenómeno El Niño. La próxima semana se conocerán los datos de inflación local de septiembre, cifras que el BCR deberá evaluar para su siguiente decisión de política monetaria”, agregó Huayta.

Mientras que Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada el dólar abrió al alza con un precio de S/3,4120, la subida se dio gracias a la demanda que vino por los no residentes en gran medida logrando que el dólar llegué a su nivel más alto de S/3,4320. Además, los indicadores de EE.UU. reflejan una economía sólida, dando soporte al dólar al mantener expectativas de tasas elevadas por más tiempo.