El dólar cerró este viernes 25 de septiembre con un ligero avance de 0,03%. (Foto: GEC)
El dólar cerró este viernes 25 de septiembre con un ligero avance de 0,03%. (Foto: GEC)
/ Franchesca Chacón
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este viernes 25 de septiembre en S/ 3.417, con un avance marginal de 0.03% frente a los S/ 3.416 de la jornada anterior. Aunque la cotización terminó prácticamente estable, durante la sesión fluctuó entre S/ 3.412 y S/ 3.432, mientras el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0.25%.

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