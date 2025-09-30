Apertura de la Bolsa de España. FOTO: EFE.
Redacción EC
Redacción EC

El Ibex 35, principal selectivo de la , abre con leves caídas y mantiene los 15.300 puntos, informó la web Cinco Días.

Los inversores están atentos ante un cierre del gobierno federal en Estados Unidos, previsto a partir del miércoles, debido a la falta de acuerdo en los presupuestos entre los legisladores demócratas y republicanos.

Maro Villalobos

Además, los mercados están atentos ante un posible anuncio de Donald Trump de más aranceles comerciales sobre la madera y productos de madera. En cuanto a las bolsas europeas, cotizan con leves descensos.

Los valores que más ganan son Solaria (4,2%), Rovi (3,6%) Sacyr (1,8%) y los que más caen son Repsol (-2%), Indra (-1,7%) y Arcelor Mittal (-1,3%). Por su parte, los índices europeos registran pequeñas caídas del 0,3% en el Dax alemán y el Mib italiano ,de 0,5% en el Cac de París y de 0,23% en el Ftse de Londres.

Las bolsas asiáticas han acabado mixtas. El índice de Shanghai de China ganó 0,5%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sumó casi 1% y el Nikkei de Japón bajó 0,24%.

El euro se mantiene en los US$1,1721 y el petróleo Brent, de referencia en Europa, baja 0,6% hasta los US$66,67 el barril.

