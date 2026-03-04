El dólar cerró en S/3,413 este miércoles 4 de marzo disminuyendo 70 puntos básicos con respecto al cierre del martes que registró S/3,42. Durante la jornada, la demanda provino por los no residentes.

De acuerdo con Asvim Asencios, Trader de Divisas en Renta4 SAB, el dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,40 y un nivel máximo de S/3,417. Además, en el mercado se negociaron US$309 millones a un precio promedio de S/3,4102. Asimismo, hoy venció 200 millones en Swap cambiario venta y se colocaron S/500 millones en Swap cambiario venta.

El dólar ha seguido beneficiándose de la demanda de refugio seguro a medida que el conflicto, inicialmente entre Estados Unidos e Irán, se ha extendido a países vecinos, explicó Asencios.

En ese sentido, las reservas semanales de crudo en EE.UU., según el informe del American Petroleum Institute (API), aumentaron en 5,6 millones de barriles, superando ampliamente la previsión del mercado de 2,2 millones. No obstante, el incremento fue menor al registrado la semana previa, cuando los inventarios habían subido en 11,4 millones de barriles.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.