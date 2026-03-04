Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Precio del dólar bajó 70 puntos al cierre de hoy. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El dólar cerró en S/3,413 este miércoles 4 de marzo disminuyendo 70 puntos básicos con respecto al cierre del martes que registró S/3,42. Durante la jornada, la demanda provino por los no residentes.

