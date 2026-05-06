Resumen

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El encuentro reunió a líderes empresariales de sectores como energía, construcción, telecomunicaciones, agroindustria, gastronomía y comercio exterior, interesados en conocer el clima de inversión del país. (Foto: Julio Reaño / GEC.)
El encuentro reunió a líderes empresariales de sectores como energía, construcción, telecomunicaciones, agroindustria, gastronomía y comercio exterior, interesados en conocer el clima de inversión del país. (Foto: Julio Reaño / GEC.)
Por Redacción EC

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, lideró una ronda de negocios en Miami, en la que presentó oportunidades de inversión en el Perú a empresarios del sur de Florida.

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