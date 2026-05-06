El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, lideró una ronda de negocios en Miami, en la que presentó oportunidades de inversión en el Perú a empresarios del sur de Florida.

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El encuentro reunió a líderes empresariales de sectores como energía, construcción, telecomunicaciones, agroindustria, gastronomía y comercio exterior, interesados en conocer el clima de inversión del país.

Durante la jornada, Navarro destacó la solidez de la relación bilateral y el potencial del Perú como destino de inversión en la región. Subrayó, además, la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos económicos.

“Agradecemos a San Ignacio University por abrir sus puertas para estos espacios que promueven la inversión. Estados Unidos y Perú comparten más de 200 años de amistad, y el futuro de esta relación será aún más prometedor”, señaló.

La actividad contó con la presencia del fundador presidente de San Ignacio University (SIU), Raúl Diez Canseco Terry, quien resaltó el interés concreto de empresarios estadounidenses y peruanos.

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“Hemos reunido a empresarios estadounidenses y peruanos de sectores clave como energía, construcción, agro y gastronomía, interesados en invertir en el Perú o expandirse en Estados Unidos”, indicó.

Añadió que el país ofrece amplias oportunidades en diversos proyectos, pero enfatizó la necesidad de una articulación efectiva entre el Estado, el sector privado y la academia. “Es clave fortalecer la imagen del Perú en el exterior y garantizar estabilidad. Un proceso electoral transparente es fundamental para generar confianza”, afirmó.

El evento también contó con la participación de Luciana de la Fuente, presidenta ejecutiva de la Corporación Educativa USIL; Rafael Pineyro y Federico Martínez, CEO y presidente de SIU en Miami, respectivamente.

Asimismo, asistieron representantes del ámbito público y diplomático como la alcaldesa de la ciudad de Doral, Christi Fraga, y el cónsul general del Perú, David Vergara. Entre los empresarios destacaron Máximo Álvarez (energía y combustibles), Tatiana Pino y Félix Lasarte (construcción e inmobiliaria), Nick Alvarez (telecomunicaciones y medios), Juan Chipoco (gastronomía), así como líderes de los sectores agroindustrial y de comercio exterior como Gabriel Amaro y representantes de PromPerú en Miami.