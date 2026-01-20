Adidas Perú anunció a Federico Borsani como nuevo gerente general. Asume el cargo desde enero del 2026, y de acuerdo con la compañía su designación tiene como objetivo seguir fortaleciendo el liderazgo de la marca en el país.

MÁS INFORMACIÓN: Universitario suma a Sky Airline como nuevo patrocinador y aerolínea oficial para el 2026

Además, de acelerar su crecimiento sostenible en el mercado local. El ejecutivo cuenta con una trayectoria profesional en finanzas, supply chain management y comercial, con un marcado foco en el desarrollo de negocios y construcción de equipos de alto desempeño.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“A lo largo de once años en Adidas Argentina, donde ocupó distintas posiciones estratégicas, siendo los últimos cinco como Senior Director Sales, lideró una transformación integral del negocio, logrando triplicar su tamaño y consolidar una cultura de equipo fuerte, colaborativa y ambiciosa”, destacó Adidas.

Federico Borsani reemplazará en el cargo a Raúl Marcenaro Rouillon, quien utilizó su cuenta de Linkedln para anunciar su salida.

“Después de 20 años inolvidables, este 31 de Diciembre cerré mi ciclo en Adidas, etapa que marcó mi vida en formas que jamás imaginé. Durante estas dos décadas Adidas fue para mí mucho más que una organización. Fue una escuela, una segunda familia, un lugar donde aprendí lo que no se enseña en ningún manual: confianza, resiliencia, cultura, respeto, pasión y lo que verdaderamente significa el trabajo en equipo. Me voy con el corazón lleno de gratitud por cada oportunidad, cada reto, cada abrazo, cada error convertido en aprendizaje y por cada logro compartido”, se lee en su publicación.