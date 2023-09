En julio de 2023, la producción del sector Minería e Hidrocarburos creció en 11,38% en comparación con igual mes del año 2022, impulsada por la expansión de la actividad minera metálica en 13,35%; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

Contribuyeron con este resultado el mayor volumen de producción de molibdeno (24,7%), cobre (18,1%) y zinc (8,6%), principalmente; mientras que, el subsector de hidrocarburos disminuyó en 1,64%, como resultado del menor nivel de explotación de líquidos de gas natural (-13,8%) y de petróleo crudo (-7,2%); mientras que subió la producción de gas natural (26,0%).

Producción de minería e hidrocarburos

En 47,94% disminuyó la producción pesquera

El sector Pesca se contrajo en 47,94% debido a la menor extracción de especies de origen marítimo (-54,73%), reflejada en la captura para consumo humano indirecto (desembarque de anchoveta para harina y aceite de pescado), que ascendió a 43 toneladas, y frente a las 438 032 toneladas de julio 2022, que evidencia una reducción de 437 989 toneladas.

En julio de 2022, la captura de anchoveta correspondió al último mes de la primera temporada de pesca desplegada en la zona norte-centro del litoral peruano; en tanto que, en el mes de análisis, continuó la suspensión de la captura de este recurso.

Producción de la Pesca

Por el contrario, la pesca para consumo humano directo mostró un crecimiento de 16,54% por la mayor extracción en los rubros destinados a la elaboración de enlatado (97,15%), congelado (22,03%) y para consumo en estado fresco (10,74%).

Además, la pesca de origen continental se contrajo en 1,73% por efecto de una menor captura de especies para congelado y para la preparación de curado.





Generación de electricidad aumentó 3,76%

Mediante cifras preliminares, en agosto del presente año, la generación de electricidad aumentó 3,76%, explicado por la mayor producción de origen termoeléctrico (17,9%) y de energías renovables (5,5%). Sin embargo, disminuyó la de origen hidroeléctrico (-14,6%).

Según empresas, destacó la producción de Enel Generación Perú, Engie, Termoselva, Sudamericana de Energía Piura, Sindicato Energético (Sinersa), Enel Generación Piura, Celepsa, Fenix Power Perú y Empresa de Generación Eléctrica Machu Picchu (Egemsa).

En 6,10% se redujo el consumo interno de cemento

Durante julio de 2023, el consumo interno de cemento disminuyó en 6,10% respecto al mes de julio 2022 acumulando 11 meses de comportamiento desfavorable por el menor avance de las obras privadas y de autoconstrucción.

Otorgamiento de créditos de consumo creció en 13,62%

Los créditos de consumo se ubicaron en S/ 73 094 millones, incrementándose en 13,62%, seguido de los créditos hipotecarios que ascendieron a S/ 61 632 millones, registrando un aumento de 4,08%, al compararlo con similar mes del año anterior.

En cambio, disminuyeron los créditos dirigidos a las corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas (-11,22%), al totalizar S/ 214 145 millones; así como la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple al situarse en 6 598 mil unidades, reduciéndose en 0,23%, en comparación con similar mes de 2022.

Monto total importado disminuyó en 21,56%

Con información disponible al 25 de agosto de este año, el monto total importado en julio de 2023 ascendió a US$ 4 232 millones, mostrando una reducción de 21,56% en comparación con el valor registrado en julio 2022.

Así, el monto total importado de bienes de consumo ascendió a US$ 905 millones, registrándose una reducción de 20,63%; la adquisición de materias primas y productos intermedios se situó en US$ 2 156 millones y mostró una disminución de 27,69% y, la importación de bienes de capital y materiales de construcción reportó US$ 1 166 millones, contrayéndose en 8,38%, respecto al valor registrado en julio 2022.