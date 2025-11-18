El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en 4,25% en noviembre, por segundo mes consecutivo. Esta decisión coincidió con las expectativas en Scotiabank y con el consenso del mercado (la mediana de Bloomberg).

El comunicado de noviembre del BCRP destacó que la inflación mensual de noviembre fue negativa por factores transitorios de oferta (alimentos, electricidad y combustibles). Indicaron que se espera que la inflación general se acerque al punto medio del rango meta (2%) en los próximos meses y que la inflación subyacente se mantendría en torno al 2,0% (2025-2026).

Además, destacaron que las expectativas de inflación a 12 meses se han mantenido estable en 2,2%, asimismo, las expectativas de actividad económica y de situación actual se mantienen en el rango optimista, y han mejorado con respecto al mes previo. La perspectiva económica global continúa afectada por las medidas restrictivas al comercio internacional.

“La estabilidad de precios, la sólida demanda interna y las sólidas expectativas de actividad económica, a pesar de las próximas elecciones presidenciales, refuerzan la percepción de que el BCRP continuaría por el momento con su política monetaria sin cambios”, explicó Scotiabank.

Perspectivas

El informe de Scotiabank detalló que en 2025 ya no se realizarían cambios en la tasa de referencia por parte del BCRP y que podría realizar un recorte adicional de 25 pbs a comienzos del 2026. Con respecto a la tasa de la Reserva Federal (Fed), de acuerdo con la herramienta FedWatch, ahora hay una mayor probabilidad de que se realicen tres recortes adicionales (antes se esperaban cuatro), los cuales se darían durante 2026, hasta alcanzar la tasa de 3,25%.

En esa línea, se estima preliminarmente que la inflación general mensual de noviembre será positiva y se encontraría en alrededor de 0,2%, impulsada por un aumento en la categoría de alimentos. Como resultado, es probable que la inflación anual se incremente del 1,4% en octubre a 1,5% en noviembre. “Esperamos que la inflación cierre en torno al 1,7% en el 2025 y en 2,2% en el 2026”, sostuvo Scotiabank.

Por el lado de la inflación subyacente, estimamos que el dato mensual de noviembre sería también positivo en torno a 0,1%, elevando la tasa anual a un rango de 1,8% - 1,9%. Se cree que se mantendría por debajo del punto medio del rango meta (2,0%) durante unos meses más.

Finalmente, las expectativas de inflación a 12 meses se han incrementado ligeramente, pasando de un promedio del 2,16% en septiembre al 2,19% en octubre. Por este motivo, la tasa de interés real bajó levemente del 2,09% al 2,06%, muy cerca de la tasa neutral (2,0%). Según la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP, publicada el 6 de noviembre, los agentes económicos prevén una inflación entre 1,9% y 2,0% para 2025 y entre 2,2% y 2,3% para el 2026.