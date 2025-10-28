El Gobierno peruano, mediante la Resolución Suprema N° 037-2025-EF, oficializó la designación de Javier Eduardo Franco Castillo como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Franco ocupará el cargo tras la salida de Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza, cuya designación fue dejada sin efecto mediante la Resolución Suprema N° 036-2025-EF. El nombramiento cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y se efectuó conforme la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la Sunat.

Cabe precisar que la medida fue publicada este lunes 27 de octubre en el diario El Peruano, y lleva la firma del presidente de la República, José Jerí, y de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

Trayectoria de Javier Franco Castillo

El nuevo jefe de la Sunat es contador público colegiado y licenciado en Administración de Empresas. Ha culminado una Maestría en Gestión y Política Tributaria y diversos diplomados en Tributación y Habilidades Directivas.

Además, ha ocupado cargos directivos de alta responsabilidad a nivel nacional, como Intendente de Tributos Internos en los departamentos de Cusco y Junín, así como Jefe Zonal de Tributos Internos en Ucayali.

Asimismo, es un funcionario público de carrera con más de 20 años de experiencia en la Sunat. Hasta inicios de octubre del presente año, se desempeñó como Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos.

Posee una amplia experiencia en el ámbito tributario, gracias a su trayectoria como Jefe del Área de Fiscalización y Supervisor en las áreas de Auditoría y Cobranza Coactiva, además de su desempeño en la División de Auditoría y Programación Operativa.